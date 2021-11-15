وداعًا ألزهايمر.. العلماء يتوصلون لـ لقاح يقي من المرض البشع

أظهر لقاح لمرض ألزهايمر نتائج مذهلة في التجارب المبكرة ، مما يعطي الأمل في أن المرض يمكن أن يتوقف يومًا ما عن مساره وينقذ البشرية من أسوء الأمراض التي تأكل في ذاكرة كبار السن.

ركزت الأبحاث السابقة على استهداف مجموعات ، أو لويحات ، من بروتين بيتا أميلويد الذي يتشكل في الدماغ ويعتقد أنه يسبب المرض، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

لكن الخبراء في المملكة المتحدة وألمانيا طوروا نهجًا رائدًا يستهدف البروتين عندما يكون في حالة مختلفة وقابلة للذوبان، حيث ابتكروا علاجًا للأجسام المضادة ولقاحًا كانا قادرين على وقف المرض وتقليل تكوين اللويحات وحتى استعادة الذاكرة ووظيفة الخلايا العصبية أثناء التجارب على الفئران.

قال البروفيسور مارك كار ، خبير في البيولوجيا الهيكلية والكيميائية في جامعة ليستر: "النتائج مذهلة، أنه في الفئران ، وليس في البشر. لكن الآثار ليست هامشية".



ويوضح أنه يوجد أميلويد بيتا بشكل طبيعي كجزيئات مرنة تشبه السلسلة في محلول ، والتي يمكن أن تتحد معًا لتشكيل الألياف واللوحات.

فيما يُعتقد أن البروتين يلعب دورًا في دورة النوم ، لكن وظائفه الدقيقة في الدماغ ليست مفهومة جيدًا، ففي مرض الزهايمر ، يتم تقصير أو 'تقصير' نسبة عالية من هذه الجزيئات الشبيهة بالخيوط ، ويعتقد بعض العلماء الآن أن هذه الأشكال هي مفتاح تطور المرض.

في العقود الأخيرة ، ركزت معظم العلاجات التجريبية على محاولة إزالة اللويحات من الدماغ، قال البروفيسور توماس باير ، من المركز الطبي الجامعي في جوتنجن ، إن أيًا منها لم يحقق نجاحًا كبيرًا في تقليل الأعراض ، لذلك اتخذ فريقه نهجًا مختلفًا.

قال: 'لقد حددنا الجسم المضاد في الفئران الذي من شأنه أن يحيد الأشكال المبتورة من الأميلويد بيتا القابل للذوبان ، لكنه لن يرتبط بالأشكال الطبيعية للبروتين أو باللويحات.'

قامت منظمة LifeArc البريطانية الخيرية للأبحاث الطبية بتكييف الجسم المضاد للفأر حتى لا يرفضه جهاز المناعة البشري.

ثم درس الباحثون في جامعة ليستر كيف يرتبط الجسم المضاد بالبروتين. لقد فوجئوا عندما اكتشفوا أن البروتين قد انعكس على نفسه على شكل دبوس شعر - لم يسبق له مثيل في بيتا أميلويد.

افترضوا أن هذا الشكل غير العادي قد يحدث أيضًا عندما يتفاعل البروتين في الجسم ويؤدي إلى المرض ، على الرغم من أنهم لم يعرفوا كيف.

صمم الفريق شكلًا مستقرًا من بنية دبوس الشعر ، والذي تم استخدامه لإنشاء لقاح من شأنه أن يحفز جهاز المناعة على صنع أجسام مضادة لمهاجمته.

عندما تم اختبار العلاجات في مجموعتين من الفئران ، مع وجود أشكال خفيفة أو عدوانية من مرض الزهايمر ، اندهش الباحثون من النتائج.

ساعد كل من الجسم المضاد واللقاح على استعادة الذاكرة ووظيفة الخلايا العصبية ، وزيادة التمثيل الغذائي للجلوكوز في الدماغ وتقليل تكوين لويحات الأميلويد بيتا ، دون أي آثار جانبية سيئة.

وقال البروفيسور كار إن الأساليب المستخدمة لتقييم الآثار - بما في ذلك التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي للدماغ - هي نفسها المستخدمة لتتبع المرض لدى البشر.