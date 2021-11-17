عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قلب الموازين

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

صدى البلد

تتمتع مصر بواحد من أطول الحضارات الممتدة والمسجلة جيدًا في العالم، حتى أن  الاكتشافات التي تجرى مؤخرًا تكشف وتغير وجهات النظر حول الحضارة الفرعونية، فقد عثر على تمثال مصري قديم تحت شوارع القاهرة الصاخبة غيّر فهم الباحثين للفراعنة فيما كان اكتشافًا اختراقًا.

 

سكب علماء الآثار والمؤرخون وغيرهم من الباحثين اهتماماً كبيراً على الآثار المكتشفة في جميع أنحاء مصر، كان فريق من الباحثين يجرون عمليات الحفر في حي المطرية وهو أحد الأحياء في شمال شرق القاهرة، وهي المنطقة التي سكنها رمسيس ذات يوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

txt

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

txt

الصين تثير المخاوف من جائحة جديدة بعد انتشار 18 فيروسا عالي الخطورة

 

وبينما كان علماء الآثار يقتربون من نهاية أعمال التنقيب التي استمرت خمس سنوات، وقد اكتشفوا بالفعل عددًا لا يحصى من الآثار من زمن رمسيس، بما في ذلك معبد عمره 3000 عام بناه الفرعون بنفسه.

 

يسرد الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "الأسرار: الفرعون في الضواحي"، عن لحظة اكتشاف تمثال ضخم في باطن حي المطرية، فيقول: "توجه الحفارون في الطرف البعيد من الموقع إلى مدير الحفريات، الدكتور ديتريش راو".


ابتعد العمال بعيدًا عن الرصيف وكشفوا عن هيكل حجري ، وسرعان ما أدركوا أنهم يقفون فوق صندوق ضخم، كشف جذعًا كبيرًا عن نفسه قبل أن يتم سحب رأس من المياه الجوفية العميقة، وتم دفن التمثال بأكمله رأسًا على عقب.

 

txt

بطريقة مأساوية.. أب يقتل ابنه البالغ من العمر 4 أشهر

txt

تهرب لأمريكا.. أميرة تفقد مكانتها في العائلة المالكة بسبب زواجها.. تفاصيل

 

تم صنعه من الكوارتزيت، أحد أكثر المواد قيمة في العصر القديم ومؤشر على أهمية الهيكل، وأشار راوي الفيلم الوثائقي:"أدرك علماء الآثار أنهم توصلوا إلى اكتشاف العمر - التمثال العملاق لفرعون".

 

كان من المتوقع في البداية أن تكون هوية التمثال هو رمسيس بسبب حجمه ونقوشه من الكوارتزيت تشير جميعها إلى أنه ينتمي إلى أحد العظماء، كما  تم حفظ سلسلة من الكتابة الهيروغليفية بطريقة ما على طول جانب التمثال وكشفت هوية الهيكل ، وهي تنتمي إلى فرعون غير معروف نسبيًا "بسمتيك الأول".

 

وأوضح الدكتور كريس نونتون ، عالم المصريات الذي تحدث خلال الفيلم الوثائقي ، أن التمثال قد غيّر تمامًا فهم علماء المصريات لتلك الفترة ، وبالتالي الفراعنة، حيث كنا نعتقد حتى الآن أن بسمتيك الأول لم يكن لديه الوسائل لبناء تماثيل بهذا الحجم.

 

ولكنه أضاف أن هذا التمثال استطاع أن يغير النظرة لهذه الحقبة الزمنية، كما يبدو أن المؤرخين القدماء لم يقدموا تغطية كبيرة لـ Psamtik ، مع وجود روايات قليلة ومتباعدة.

مصر الحضارات العالم الحضارة الفرعونية تمثال القاهرة

موضوعات متعلقة

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

الصين تثير المخاوف من جائحة جديدة بعد انتشار 18 فيروسا عالي الخطورة

طويل المفعول.. شركة تبدأ في عمل لقاح لاصق ضد فيروس كورونا

بطريقة مأساوية.. أب يقتل ابنه البالغ من العمر 4 أشهر

تهرب لأمريكا.. أميرة تفقد مكانتها في العائلة المالكة بسبب زواجها.. تفاصيل

وداعًا ألزهايمر.. العلماء يتوصلون لـ لقاح يقي من المرض البشع

بسبب خطأ.. بيضة تسبب حروق شديدة لـ رجل في الوجه والصدر

رجل عار يقتحم مباراة كرة قدم

ترشيحاتنا

خدمات تهمك | وزير الاتصالات يكشف عن مفاجأة بوابة مصر الرقمية.. مواقيت الصلاة وأسعار العملات والذهب وحالة الطقس اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021

دعاء الهداية للحبيب والزوج والأبناء.. يصلح البال والأحوال

حكم مشاهدة لعبة المصارعة ؟ أزهري يجيب

اكتشاف معبد فرعوني غامض عمره 2400 عام

مانهارت تزود BMW MH8 بحزمة مذهلة من التجهيزات الرائدة

أقوى دعاء يمنع عنك عذاب القبر.. ردده الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

غضب في الأهلي بسبب علي معلول .. تفاصيل

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار غزيرة ورعدية على 8 محافظات | اعرفها

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

آثار مصرية في البر والبحر.. أسرار المدينة الغارقة بالإسكندرية

امرأة من زمن الحب .. سميرة أحمد في حوار خاص لـ صدى البلد: الجمهور وحشني واحتفاله بعيد ميلادى فاق توقعاتى.. عملي القادم فكرة ابنتي.. ومش أنا اللى ادخل مسلسل بـ 3 حلقات

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة

فيديو

فيديوجراف.. لا تخافوا ولكن احذروا.. طقس الشتاء قادم في الطريق

رابط POPCAT Click .. المصريون يتقدمون في الترتيب العالمي لفتح فم القطة

دفعني إلى الحائط وقبلني.. أقوال ضحايا شادي خلف.. فيديوجراف

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ