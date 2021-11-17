العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

قلب الموازين

تتمتع مصر بواحد من أطول الحضارات الممتدة والمسجلة جيدًا في العالم، حتى أن الاكتشافات التي تجرى مؤخرًا تكشف وتغير وجهات النظر حول الحضارة الفرعونية، فقد عثر على تمثال مصري قديم تحت شوارع القاهرة الصاخبة غيّر فهم الباحثين للفراعنة فيما كان اكتشافًا اختراقًا.

سكب علماء الآثار والمؤرخون وغيرهم من الباحثين اهتماماً كبيراً على الآثار المكتشفة في جميع أنحاء مصر، كان فريق من الباحثين يجرون عمليات الحفر في حي المطرية وهو أحد الأحياء في شمال شرق القاهرة، وهي المنطقة التي سكنها رمسيس ذات يوم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وبينما كان علماء الآثار يقتربون من نهاية أعمال التنقيب التي استمرت خمس سنوات، وقد اكتشفوا بالفعل عددًا لا يحصى من الآثار من زمن رمسيس، بما في ذلك معبد عمره 3000 عام بناه الفرعون بنفسه.

يسرد الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان ، "الأسرار: الفرعون في الضواحي"، عن لحظة اكتشاف تمثال ضخم في باطن حي المطرية، فيقول: "توجه الحفارون في الطرف البعيد من الموقع إلى مدير الحفريات، الدكتور ديتريش راو".



ابتعد العمال بعيدًا عن الرصيف وكشفوا عن هيكل حجري ، وسرعان ما أدركوا أنهم يقفون فوق صندوق ضخم، كشف جذعًا كبيرًا عن نفسه قبل أن يتم سحب رأس من المياه الجوفية العميقة، وتم دفن التمثال بأكمله رأسًا على عقب.

تم صنعه من الكوارتزيت، أحد أكثر المواد قيمة في العصر القديم ومؤشر على أهمية الهيكل، وأشار راوي الفيلم الوثائقي:"أدرك علماء الآثار أنهم توصلوا إلى اكتشاف العمر - التمثال العملاق لفرعون".

كان من المتوقع في البداية أن تكون هوية التمثال هو رمسيس بسبب حجمه ونقوشه من الكوارتزيت تشير جميعها إلى أنه ينتمي إلى أحد العظماء، كما تم حفظ سلسلة من الكتابة الهيروغليفية بطريقة ما على طول جانب التمثال وكشفت هوية الهيكل ، وهي تنتمي إلى فرعون غير معروف نسبيًا "بسمتيك الأول".

وأوضح الدكتور كريس نونتون ، عالم المصريات الذي تحدث خلال الفيلم الوثائقي ، أن التمثال قد غيّر تمامًا فهم علماء المصريات لتلك الفترة ، وبالتالي الفراعنة، حيث كنا نعتقد حتى الآن أن بسمتيك الأول لم يكن لديه الوسائل لبناء تماثيل بهذا الحجم.

ولكنه أضاف أن هذا التمثال استطاع أن يغير النظرة لهذه الحقبة الزمنية، كما يبدو أن المؤرخين القدماء لم يقدموا تغطية كبيرة لـ Psamtik ، مع وجود روايات قليلة ومتباعدة.