إعادة تدوير إطارات السيارات.. حكاية تمثال كينج كونج العملاق في دهب

جذب تمثال الغوريلا " كينج كونج " أنظار السياح والزائرين لمدينة دهب، في محافظة جنوب سيناء، واصبح مزار سياحي للقادمين لمدينة دهب، هذا التمثال الذي كان تجربة ناجحة لإعادة تدوير واستخدام إطارات السيارات الكاوتش .

وقد صمم هذا التمثال في وادي الطويلات بمدينة دهب الذي يعتبر من أهم مناطق السفاري والعشاء البدوي بالمدينة، ويشتهر الوادي برحلات السفاري وتسلق الجبال والخيم البدوية الليلية التي تزين الوادي ليلا وتقام فيه الحفلات البدوية.



حيث قال رئيس مدينة دهب اللواء عارف عبد العزيز، ان جبل الطويلات هو أحد مناطق المدينة الساحرة التى تتسم بالمناظر الطبيعية و الرمال الذهبية يقام به رحلات السفاري لمحبي المغامرات و الاستكشافات، مشيرا إلي أن جبل الطويلات يبلغ ارتفاعه حوالى 21 متر، مضيفا أنه اذا كنت تريد حضور حفل سيناوى و تستمتع بالأغانى البدوية وشرب الشاى بالحبق كل هذا موجود في رحلة جبل الطويلات دهب.

وأضاف اللواء عارف، ان صاحب أحد المخيمات بالمنطقة استقدم شاب يدعي إبراهيم صلاح لعمل مجسم لحيوان الغوريلا ( الكنج كونج ) وجرى اختيار المكان في منطقة مرتفعة ليصبح علامة مميزة وتجذب السياح من كل مكان.



واستخدم إطارات السيارات القديمة وحديد خردة لعمل المجسم الذي بني في حبل الطويلات

وقال إن الطريق من دهب الى جبل الطويلات يكون متعرجا لذا التنقل هناك يكون عن طريق سيارات الدفع الرباعي عن طريق دليل بدوي.

وقال إبراهيم صلاح صاحب فكرة المجسم أنه اختار الفكرة وجرى تنفيذها بمفرده بعد موافقة صاحب المخيم في الطويلات بدهب، موضحا أنه استغرق ٢٥ يوما لإتمام المهمة وقال إنه جرى تركيب اضاءه في عيون الكنج كونج للإنارة ليلا وجذب أنظار جميع القادمين لمدينة دهب .



وأضاف أنه عمل مجسمات قبل ذلك مثل طيارة حربية ومفتاح الحياة، وجاري تنفيذ فكرة جديد في مدينة دهب وهي إنشاء عجلة حربية من العصر الفرعوني موضحا أنه استغل المخلفات الصلبة مثل الحديد الخردة وإطارات وأعمدة إنارة متهالكة.



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تمثال الكينج كونج

تمثال كينج كونج العملاق في دهب