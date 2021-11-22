بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

بعد ساعات من الحادث الأليم على الطريق الذي خرج من بعده الاطباء يعزون أهله وأقاربه في وفاته استيقظ الرجل داخل ثلاجة حفظ الموتى بعد ساعات من بقائه فيها، وقد أثر الرجل حالة من الدهشة وسط أهله بأنه مازال على قيد الحياة.

صدمت دراجة بخارية كهربائي الرجل الذي يدعى "سريكيش كومار" في موراد آباد ، وهي مدينة تبعد أكثر من مائة ميل شرق العاصمة الهندية نيودلهي، تم نقله إلى مستشفى المنطقة المشتركة ، حيث أعلن الأطباء وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

في وقت مبكر من صباح اليوم التالي ، تم وضع جثة الرجل البالغ من العمر 40 عامًا في ثلاجة في مشرحة المستشفى، وبقي هناك قرابة سبع ساعات ، عندما جاء أفراد أسرته لتوقيع وثائق تسمح بتشريح الجثة.

أثناء وجودهم لاحظت زوجة أخ "كومار مادو بالا" أنه لا يزال يتحرك، وقالت "سوف نتقدم بشكوى ضد الأطباء بسبب الإهمال لأنهم كادوا يقتلون سريكيش بوضعه في الثلاجة".

فيما قال "راجندرا كومار" المشرف الطبي بالمستشفى ، قال إن تعافي كومار "ليس أقل من معجزة"، وقال كبير المشرفين الطبيين في مستشفى موراداباد الدكتور شيف سينغ: "رأى مسؤول الطوارئ الطبية المريض في الساعة الثالثة صباحًا ولم تكن هناك دقات قلب. لقد فحص الرجل عدة مرات".

وبعد ذلك أُعلن عن وفاته ، لكن في الصباح عثر عليه فريق من الشرطة وعائلته على قيد الحياة. تم طلب تحقيق. اولويتنا الان انقاذ حياته، وأضاف أنها كانت من "أندر الحالات النادرة .. لا يمكننا تسميتها إهمالا.