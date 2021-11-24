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منوعات

مهمة لإنقاذ الأرض.. ناسا تستعد لـ تجربة فضائية هي الأولى عالميا

صدى البلد

ساعات قليلة تفصل وكالة ناسا عن مهمة فضائية دفاعية هي الأولى من نوعها، فقد تعمل ناسا على إطلاق مركبة فضائية تصطدم عمدا بكويكب، في مهمة هي الأولى من نوعها لمعرفة ما إذا كان هذا الدفاع يمكن أن يمنع صخرة فضائية عملاقة “كويكب” من القضاء على الحياة على الأرض.

اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج DART، وهو مسبار فضائي على شكل صندوق، ينتظر بصبر فوق صاروخ SpaceX Falcon 9 في قاعدة Vandenberg Space Force في كاليفورنيا ، حيث سيحلق في الفضاء.

وتخطط ناسا لاستضافة بث مباشر للإطلاق، على قناتها.

وقال إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، على تويتر، إن جميع الأنظمة والطقس، تبدو جيدة لإطلاق الصاروخ الدفاعي، في مسار بين الكواكب؛ لاعتراض الكويكبات، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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DART "دارت" هي مركبة تزن 1344 رطلاً ستقضي الأشهر العشرة القادمة في السفر بين الكويكبات الصغيرة، التي تقع على بعد 6.8 مليون ميل من الأرض ، بسرعة 13500 ميل في الساعة - ستحقق الهدف في أكتوبر 2022.

تتمثل فكرة المهمة في معرفة ما إذا كانت المركبة الفضائية العملاقة ستدفع كويكبًا بعيدًا عن مساره نحو الأرض ، وإذا سار كل شيء كما هو مخطط له ، فسيكون هذا هو السلاح المفضل لناسا في حدث عالمي حقيقي.

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وتؤكد وكالة ناسا أن الكويكبات المعنية لا تشكل تهديدًا لكوكبنا الأصلي، ولكن تم اختيارها؛ لأنه يمكن ملاحظتها من التلسكوبات الأرضية هنا على الأرض.

وقال نيلسون في مقابلة تليفزيونية : "قد يكون هذا هو وجود الأرض. إذا كانت لدينا القدرة على كويكب وارد يمكن أن يهدد وجودنا ، كما فعل كويكب في زمن الديناصورات الذي اصطدم بما يعرف الآن بشبه جزيرة يوكاتان وقضى على الديناصورات".

ناسا مركبة فضائية كويكب الأرض

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