عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولدت في القرن التاسع عشر .. أكبر معمرة في العالم تنتهي رحلتها في الدنيا

صدى البلد

بعد معاصرة قرون وسنين طويلة، انتهت رحلة أكبر شخص يسير على الأرض على الإطلاق، حيث توفيت آخر امرأة على قيد الحياة ولدت في القرن التاسع عشر.

توفيت فرانسيسكا سوسانو ، التي كانت تُدعى بـ "مودة لولا إيسكا"  في منزلها بالفلبين، عن عمر ناهز الـ 124 عامًا ، مما يجعلها أكبر معمرة على الإطلاق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

txt

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

وأكدت الحكومة المحلية في مسقط رأسها كابانكالان ، في نيجروس أوكسيدنتال ، الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا للمسؤولين ، كانت هذه المعمِّرة هي الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة في العالم المولود في القرن التاسع عشر.

وحتى الآن ، السلطات غير متأكدة من سبب وفاة لولا ، وفقًا لمسؤول الإعلام بالمدينة جيك كارلين غونزاليس ، الذي تحدث إلى CNN الفلبين، فمن غير المرجح أن يكون سبب وفاتها هو فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، حيث لم تظهر عليها أي أعراض خارجية للمرض.

txt

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

txt

فضائح قصر باكجنهام.. فيلم وثائقي جديد يغضب العائلة المالكة البريطانية

وفقًا لمسؤولين محليين ، تجاوز عمر لولا أصحاب الأرقام القياسية السابقة بنحو عامين ، على الرغم من أن المصادر المستقلة لم تتمكن من التحقق من هذا الادعاء قبل وفاتها.

تظهر الوثائق أنها ولدت في 11 سبتمبر 1897 ، أي قبل عام واحد فقط من تخلي الأسبان عن حكم الفلبين، في الآونة الأخيرة وفي سبتمبر من هذا العام ، كانت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لا تزال تبحث في الوثائق اللازمة لإعلانها رسميًا كأكبر معمر في العالم.
 

قرون أكبر شخص قيد الحياة امراة

موضوعات متعلقة

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

راضية وبموافقتي.. زواج طفلة يقلب الشارع العراقي

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

فضائح قصر باكجنهام.. فيلم وثائقي جديد يغضب العائلة المالكة البريطانية

رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

بسبب ثقب بالغلاف الجوي.. عاصفة شمسية في طريقها لـ كوكب الأرض

عظمة لا مثيل لها.. علماء يتوصلون لـ أسرار مدافن شيدها المصريون القدماء

ترشيحاتنا

15 معلومة عن الشيخ الحصري في ذكراه الـ41.. لم يتقاض أجراً عن تسجيل القرآن

ما هي آخر المخلوقات موتا .. حقائق قد لا يعرفها البعض

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

المنتخب الجزائري يتوج بجائزة أفضل منتخب عربي

الخارجية: مصر لم تدخر جهدًا لدعم أشقائها الأفارقة خلال جائحة كورونا

دعاء يغفر الذنوب والمعاصي .. ردده الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

علي اعتاب أديس أبابا..أنباء عن سيطرة قوات تيجراي علي مدينة إستراتيجية بإثيوبيا

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال العالم في الكاراتيه بمنتخب مصر.. صور

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ