عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يحتفل به جوجل اليوم.. قصة حياة الشاعر السوداني محمد الفيتوري في سطور

صدى البلد

يحتفي محرك البحث جوجل، بـ ذكرى ميلاد الشاعر والكاتب والدبلوماسي السوداني محمد الفيتوري، والذي ولد في مثل هذا اليوم، 24 نوفمبر، من العام 1936، وما بين ميلاده ووفاته، أثرى الفيتوري الحياة الأدبية والشعرية، حتى اقتنص لنفسه لقب شاعر إفريقيا والعروبة.

مولده وحياته الأولى


ولد الفيتوري عام 1936 في منطقة الجنينة بغرب دارفور بالسودان، وعائلته من قبيلة المساليت، وكان والده شيخًا صوفيًا من أصل بدوي ليبي ، بينما كانت عائلة والدته من قبيلة في منطقة الخليج العربي.

txt

لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

txt

ولدت في القرن التاسع عشر .. أكبر معمرة في العالم تنتهي رحلتها في الدنيا

دراسته وتعليمه

نشأ  الفيتوري في الإسكندرية بمصر، ودرس العلوم الإسلامية والفلسفة والتاريخ بجامعة الأزهر حتى عام 1953 ، ثم تابع دراسته في الأدب بجامعة القاهرة، بعد ذلك التحق بـ كلية العلوم السياسية بالقاهرة.

أول خطواته الشعرية

بدأ الفيتوري كتابة الشعر العربي الكلاسيكي في سن الثالثة عشر، وأصبح لاحقًا أحد الشخصيات الرئيسية في الشعر العربي المعاصر.

واعتبر الفيتوري رائد الشعر الحديث والذي عبر من خلال كلماته الرقيقة عن أوجاع إفريقيا، حيث كانت تعاني القارة السمراء مع بزوغ موهبته من الاستعمار والفقر والأمراض والرق وظهر ذلك واضحًا في ديوانه "أغاني إفريقيا" الذي أصدره عام 1955، وتولت من بعدها الدواوين التي تحمل اسم إفريقيا وهمومها كـ "عاشق من أفريقيا" و"أذكريني يا أفريقيا" و"أحزان أفريقيا".

وظائف شغلها الفيتوري

تدرج في حياته العملية ما بين محرر صحفي في الصحف المصرية والسودانية، وفي الجامعة العربية كان له بصمة بتوليه منصب خبير لمدة عامين من 1968 حتى 1970.

ثم حلق بمواهبه إلى إيطاليا حيث  شغل منصب مستشار ثقافي هناك، ومن ثم عين كـ سفير ومستشار في السفارة الليبية في لبنان، ومستشار للسفارة الليبية في المغرب.


توجهاته السياسية

كان الفيتوري من صفوف المعارضين لـ نظام حكم الرئيس السوداني جعفر النميري، وبسبب آرائه السياسية المضادة للحكم أسقطت عنه الجنسية السودانية وسحب منه جواز السفر السوداني، ولكن منحته ليبيا الجنسية وجواز سفرها.

فقد كانت تربطه صداقة قوية مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومع نزوله من الحكم سحبت الجنسية من الفيتوري وجواز سفره لفترة حتى تمكن من استعادته، وتوجه للعيش في المغرب مع زوجته المغربية.

txt

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

txt

راضية وبموافقتي.. زواج طفلة يقلب الشارع العراقي


جوائز

علق في دولاب الجوائز التي حصل عليها الفيتوري جائزة وسام الفاتح من ليبيا، وجائزة الوسام الذهبي للعلوم والفنون والآداب من السودان.

وفاته المنية


كان المرض قد سكن جسده ودخل معه في صراع طويل انتهى بوفاته في 24 أبريل عام 2015.

جوجل ذكرى ميلاد محمد الفيتوري الشاعر

موضوعات متعلقة

لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

ولدت في القرن التاسع عشر .. أكبر معمرة في العالم تنتهي رحلتها في الدنيا

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

راضية وبموافقتي.. زواج طفلة يقلب الشارع العراقي

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

فضائح قصر باكجنهام.. فيلم وثائقي جديد يغضب العائلة المالكة البريطانية

رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

ترشيحاتنا

دعاء بين التشهد والتسليم في الصلاة.. كلمات مستجابة

فتوى اليوم.. مبروك عطية: صلاة الرجل من المصحف باطلة

ليس اليوم | ويكيبيديا تخطئ في تاريخ ميلاد رشوان توفيق

الخطيب يعلق لأول مرة على أزمة تصريحات محمد عادل حكم القمة 123

وصية الشيخ محمود خليل الحصري .. ثلث التركة لأعمال الخير

التحالف العربي يستهدف مواقع سرية للطائرات المسيرة في صنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ