مخترع يوضح تفاصيل فكرة كرسي يتحرك بحركة الرأس لمرضى الشلل الرباعي.. فيديو

كشف عبدالرحمن عمران، الحاصل على ذهبية معرض جنيف للاختراعات، تفاصيل فكرة الكرسي الذي يتحرك بحركة الرأس لمرضى الشلل الرباعي.

وقال "عمران"، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الكرسي يتحرك بحركة الرأس أو إشارات المخ".



وأضاف: "الموضوع لم يبدأ معي في يوم واحد، لكنه بدأ معي منذ الطفولة"، موضحا: "عند ولادتي حدث لي نقص أكسجين أثناء الولادة، وهو ما أثر على خلايا الجهاز الحركي لدي وأصيبت بما يعرف الشلل الدماغي".



وأشار: "المرض الذي أصبت به منتشر بنسبة كبيرة، ويتسبب أحيانا في تخلف عقلي وفي بعض الحالات تكون الأطراف الأربعة متضررة".



وأوضح: "كنت دائما اسأل نفسي عن سبب وجودي في الحياة، خاصة وأنني لم أصيب بتخلف عقلي.. ودائما نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة ليست نظرة فخر"، لافتا: "كنت بزعل من نظرات الشفقة، ووالدتي قالت لي كلمة تتردد في أذني حتى وقتنا هذا وهي أنت بإيدك تغير نظر الناس ليك من نظرة شفقة لنظرة فخر واعتزاز".



وتابع: "أهلي لاحظوا التفوق العملي لي، ودائما كنت أفكر في مساعدة الناس اللي حسيت بجزء بسيط من معاناتهم وهم مرضى الشلل الرباعي، ومن هنا جاءت فكرة الكرسي الذي يتحرك بحركة الرأس".