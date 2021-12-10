الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تدوينة تحيل شيخا للتحقيق.. نقابة القراء: كلامه لا يليق بكتاب الله.. والشيخ يرد: ده لقب عيلتي وفهموني غلط

لم يتصور الشيخ صديق إبراهيم الحشاش، أن منشور له على فيسبوك يجعله حديث مواقع التواصل الإجتماعي والهجوم الحاد عليه بسبب استخدامه لقب عائلته الحشاش، في تدوينة كتبها ربما بدون قصد على حسابه، ليجد نفسها محالاً للتحقيق والمثول أمام لجنة القيم والمتابعة بنقابة القراء .

الحشاش لما يكون رايق

الشيخ صديق الحشاش نشر مقطع فيديو على حسابه الخاص على فيسبوك وكتب عليه تعليق أثار جدلاً ، حيث قال :" الحشاش لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها .. ربي هب لي من لدنك رحمة" .

بعد نشر هذه الكلمات، فُتحت النار على الشيخ صديق الحشاش، ورهاجمه المتابعين بشكل كبير تعليقاً على قوله " الحشاش لما يكون رايق"، ورغم أنه لقب عائلته بالفعل، إلا أن الجمهور اعتبره متعمداً لنية أخرى ورفضوا طريقته في التي تحمل معنى آخر .

إيقاف عضوية الشيخ

وفي قرار مفاجئ، أعلن الشيخ محمد حشاد، رئيس نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، إيقاف عضوية الشيخ صديق الحشاش، لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة بالنقابة يوم 18 ديسمبر الجاري؛ بسبب منشور منسوب لصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق حشاد على منشور الشيخ الحشاش قائلا: " هذا الكلام لا يليق برجل يحمل كتاب الله لافتا انه يعرف والده رحمه الله والذي كان قارئا ماهرا بالقرآن وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل الى درجة وكيل وزارة في وزارة الأوقاف" .

كما أوضح رئيس نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم : "وصلنا إلى النقابة شكاوى كثيرة حول هذا "المنشور"، وتجاوزات المقرئ في التلاوة، لذلك اتخذت النقابة قرارا بوقف عضويته لحين حضوره أمام لجنة القيم والمتابعة بالنقابة يوم 18 ديسمبر الجارى".

الشيخ الحشاش يرد : ده لقب عيلتي

تواصل صدى البلد مع الشيخ صديق الحشاش صاحب المنشور، حيث أكد أنه لم يقصد تماماً الإساءة التي عوقب بشأنها ، مؤكداً أن لقب عائلته هو الحشاش وه وفخور بهذا اللقلب واستخدمه بشكل طبيعي دون وجود نية للإساءة أو الخطأ .

وقال الشيخ صديق الحشاش :" أنا رجل حامل لكتاب الله ولم أقصد الإساءة ولا أستطيع فعل ذلك، لكن المجتمع بياخد الكلان زي ماهو عايز لكن ده لقب عائلتي وانا فخور به ".

وأوضح أن المفوم السائد عن كلمة الحشاش هي الشخص المتعاطي للمخدرات، لكن هناك العديد من العائلات في مصر تحمل لقب الحشاش، ومنها عائلة الشيخ صديق الحشاش في دسوق بالشرقية .

وعن قرار إيقافه والتحقيق معه، أكد الشيخ صديق الحشاش في تصريحات لـ صدى البلد، أن نقابة القراء تواصلت معه وأرسلت له استدعاء عبر الهاتف وطلبوا منه الحضور يوم 18 ديسمبر المقبل للتحقيق معه في المنشور الذي كتبه على حسابه على فيسبوك .

وتابع الشيخ صديق الحشاش :" الحساب بالفعل خاص بي وقمت بنشر فيديو وكتبت هذه الجملة فعلاً، لكن لم أتوقع أن يحدث كل هذا الجدل ويساء فهمي بهذا الشكل ".