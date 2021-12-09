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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد دعمها طوكيو 2020.. الصين تتوقع دعم اليابان لدورة الألعاب الأولمبية بكين 2022

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين ، يوم الأربعاء ، إن الصين كانت من أشد المؤيدين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو ، وقد حان الوقت الآن لكي تستجيب اليابان بالمثل من خلال دعم بكين 2022.
 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة سانكي شيمبون اليابانية، نقلا عن العديد من المصادر الحكومية أن اليابان من المحتمل أن تمتنع عن إرسال مسؤولي البلاد إلى الألعاب في بكين. 

وقالت الصحيفة اليابانية، إن قرار اليابان النهائي بشأن هذه المسألة سيتبع دول مجموعة السبع. 

وعلاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الثلاثاء، أن القرار لم يتخذ بعد وأنه سيعتمد على المصالح الوطنية لليابان.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي دوري ردا على ذلك 'إن الصين واليابان لديهما توافق هام حول دعم بعضهما البعض في استضافة الألعاب الأولمبية. وقدمت الصين الدعم الكامل لليابان في استضافة أولمبياد طوكيو ، والآن حان دور اليابان لإظهار حسن النية الأساسي'. على سؤال حول حضور المسؤولين اليابانيين للألعاب.


وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الولايات المتحدة لن ترسل وفدًا رسميًا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل الصين، وهو ما ينفيه بشدة. 

وحذت بعض الدول بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا حذوها. 

وردت الصين بالقول إن محاولات تسييس الرياضة تنتهك الميثاق الأولمبي. 

وعلاوة على ذلك، أضافت الصين أن المقاطعة 'لا تحظى بأي دعم وتعزل الدول نفسها'.

وستقام دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير.

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