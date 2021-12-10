كرايسلر تخطط لاطلاق نسختها ايرفلو الكهربائية .. تفاصيل

تخطط شركة كرايسلر على مواصلة قوتها داخل الاسواق العالمية، عبر نسختها الاختبارية الجديدة ايرفلو الكهربائية، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية من عائلة الكروس اوفر، حيث ظهرت تلك النسخة بشكل يحمل الكثير من المفاهيم القوية، مما يزيد من قوة المنافسة.

كرايسلر تخطط لاطلاق نسختها ايرفلو الكهربائية

تشير بعض التقارير باعتماد السيارة على حزم بطاريات بسعة تتراوح بين 87 و104 كيلوواط في الساعة، مع نطاق كهربائي يصل إلى 700 كيلومتر للشحنة الواحدة كاملة، بينما تستمد السيارة قوتها من نوعين من المحركات الاولى ذات طابع صغير تغطي قوة تتراوح بين 168 و 242 حصانا.

بالاضافة إلى محركات اكبر قادرة على انتاج قوة تتراوح بين 201 و 443 حصانا، إلى جانب اعتمادها على احدث التقنيات المستخدمة، من خلال شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تتوسط قمرة القيادة، مع شاشات خلفية للمقاعد، وفتحة سقف بانوراما، وبالطبع ستضم ايضا عجلة قيادة متعددة الوظائف، وانظمة الترفيه مع دعم قائد السيارة.

ويذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس قال خلال يوم البرمجيات لعام 2021، أن كرايسلر الاختبارية كانت أكثر من مجرد سيارة اختبارية، ما يعني أن نسخة الإنتاج ليست بعيدة في المستقبل، بينما تفيد بعض التقارير بأن النسخة الجديدة سوف تحمل اسم ايرفلو، والتي من الارجح تدشينها في عام 2024.