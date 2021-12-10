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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.."الصحة" توضح أضرار الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا.. هاني شاكر: لو سوستة بيعرف يغني يدخل النقابة..وأحمد العوضى يداعب ياسمين عبد العزيز على الهواء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا  نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة توضح أضرار الاكتفاء بجرعة واحدة من لقاح كورونا.. فيديو
قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه يمكن للمواطن التوجه لأي مركز من مراكز التطعيم بدون تسجيل مسبق للحصول على اللقاح.


شيماء.. هاني شاكر: لو سوستة بيعرف يغني يدخل النقابة.. فيديو
علق  المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية،  على تصدر أغنية "شيماء" ترند يوتيوب فى مصر خلال الأيام الماضية، قائلا: “سمعت أغنية شيماء وزعلت لما الأغنية دي تبقى ترند”.


4 أفراد فقط.. المصيلحي يكشف تفاصيل بطاقات التموين الجديدة.. فيديو
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن بطاقة التموين توفر أكثر من 30 سلعة غذائية، مشيرا إلى أنها تعد سلعا هامة للمواطنين.


متى تستقر أسعار السلع؟.. وزير التموين يجيب.. فيديو
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إننا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، خاصة بعد زيادة الرقعة الزراعية المنزرعة من بنجر السكر، التي وصلت إلى أكثر من 600 ألف فدان.


أحمد العوضى يداعب ياسمين عبد العزيز على الهواء
داعب الفنان أحمد العوضى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهواء، قائلا :" أقول كنا بنعمل أيه أنا وشريف أخوكي" وترد ياسمين :" تقول ايه مش فاهمة".


كان محمد.. سر تغيير الفنان عاصي الحلاني لاسمه.. فيديو
حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا ببرنامج على الإعلامية "وفاء الكيلاني"، ببرنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".


ضعف المناعة.. هيئة الدواء: حقنة البرد كارثية وتضر من يستخدمها.. فيديو
حذر الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء لشئون التواصل المجتمعي،  من خطورة  الخلطة السحرية المعروفة بـ حقنة البرد  للتعامل مع نزلات البرد .


أستاذ دراسات إسلامية يدعو للمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.. فيديو
أبدى عاصم حفني، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونستر الألمانية، رفضه لـ قسمة الميراث التي تنص على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، معللا بأن العدل يوجب التعامل مع الآيات القرآنية بما يراعي الواقع.

 

اخبار التوك شو هاني شاكر كورونا اللقاحات ياسمين عبد العزيز

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