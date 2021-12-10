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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعاون السعودي يغري مصطفى فتحي بمليون دولار سنويًا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن نادي التعاون السعودي منح مهلة أخيرة لمصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك لمدة 10 أيام للرد عليهم والتوقيع بشكل رسمي بعد الدخول في باب المفاوضات معه.


وأضاف شبانة أن مسئولي التعاون عرضوا على مصطفى فتحي مليون دولار سنويًا على اللاعب، بجانب مبلغ 300 ألف دولار لشراء الـ6 شهور المتبقية في عقده مع الفريق.


ولم يجدد مصطفى فتحي عقده مع الزمالك حتى الآن حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشنوية المقبلة.

نشر اللاعب مصطفي فتحي لاعب منتخب مصر عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة له من مباراة مصر والجزائر.

وعلق مصطفي فتحي قائلاً: “الحمد لله إنذار الصعود”.

وتعادل مصر أمام الجزائر  1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

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