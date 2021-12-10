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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تبدأ 14 ديسمبر.. تفاصيل عدد من العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

المؤتمر الصحفي
المؤتمر الصحفي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، خلال مؤتمر صحفي عقد بالمجلس الأعلي للثقافة قدمته المذيعة أمل نعمان، بحضور مديرا المهرجان: د. محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل عن تفاصيل عروض مشروع نادي المسرح التجريبي الذي يجوب كل محافظات مصر.

وقال الفنان سعيد قابيل مدير المهرجان : مشروع "نادي المسرح التجريبي" يقام بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة ، وهو يهدف إلى منح فرص للفنانين المسرحيين في جميع أقاليم مصر لتقديم تجارب مسرحية تقوم على أفكار طليعية من خلال مسابقة بين العروض التي يتم إنتاجها.

وخصص لهذا المشروع لجنة تقييم تشكلت من:  المخرج هاني المتناوى ، الناقد المسرحي أحمد خميس ، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله " وتقدم ( 21 ) مشروع وتم إختيار 9 مشاريع تعرض بعدد من محافظات مصر وهي : العرض المسرحي " نقيق" من المنيا تأليف روعة سنبل ، إخراج مهند المهدى ، العرض المسرحي " The mask “ من بورسعيد ، تأليف وإخراج محمد العشرى ، وعرض " نص دايرة " من الجيزة تأليف علي عثمان ، إخراج أحمد صبرى ، والعرض المسرحي " لازلنا هنا " من بني سويف ، تأليف رامى محمد قرنى ، وإخراج رامي محمد ، وعرض " تسمحيلي بالرقصة دى " من دمياط ، تأليف سامح عثمان ، وإخراج عمرو الزغبي . 

وكذلك عرض " المنارة " من الجيزة ، تأليف ماكس إيجرز ، إخراج أحمد جمال جيمي ، وعرض " علي مقعد الغياب " من البحيرة ، تأليف وإخراج حسين عبد الكريم ، وعرض " كونتينر " من الجيزة " تأليف عباس الحايك ، إخراج نور الدين عفيفي ، وعرض " صح النوم " من القليوبية " تأليف عمار الفار ، وإخراج إبراهيم الجميل ، و تنتج الهيئة العامة لقصور الثقافة تلك العروض التسعة لتقدم كلا فى موقعه أثناء إنعقاد الدورة 28 من المهرجان فى الفترة من 14 وحتي 19 ديسمبر . 

يشار إلى أن الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى تحمل اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي ، وتقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور ايناس عبد الدايم و تتشكل اللجنة العليا للمهرجان  من : الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبو الحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.

مهرجان القاهرة المجلس الأعلى للثقافة مهرجان القاهرة الدولي العرض المسرحي محافظات مصر نادي المسرح التجريبي

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