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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لما تفكر في خططك 2022.. سامح حسين يداعب جمهوره بصورة على إنستجرام

صدى البلد

داعب الفنان سامح سحين متابعيه، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”. 

 

وعلق سامح حسين، قائلا: “لما تفكر فى خططك ٢٠٢٢ وتفتكر إنك ماحققتش خططك فى ٢٠٢١  ”.

 

ويجسد سامح حسين دور البطولة فى مسرحية "حلم جميل"، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، وإخراج إسلام إمام ، حيث يجسد شاب فى مقتبل عمره يدعى "جميل" ، فقير ماديا غني إنسانيا ،  يتعرف على فتاة فقيرة كفيفة يعجب بها وتتوالى الأحداث والمواقف.


ويقول سامح حسين عن العرض، إن حكاية العرض بسيطة أقرب للحدوتة الشعبية لأنها تلمس القلوب وتحرك المشاعر والمناطق الرومانسية والمناطق القريبة لقلب المشاهد وهذا ما جذبه إليها رغم عمقها الشديد.


وأضاف: "حضرّت كثيرا للمسرحية والشخصية التي أقدمها منذ وقت طويل من بدايتها وشاركت فى تفاصيلها مع المخرج إسلام إمام" ، مشيرا إلى أن التحضير والتخطيط لها كان من قبل القيام بعرض "المتفائل"  ، و الذي قدم على المسرح القومي ، مضيفا أن الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح تحمس للعرض منذ أن عُرض عليه من البداية .


و أكد حسين أنه يركز دائما على جودة جميع عناصر العمل.

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