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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. مصر تسترد 95 قطعة أثرية مُهربة من إسرائيل| فيديو

صدى البلد

قال شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوازرة السياحة والآثار: إن بداية استرداد القطع الأثرية المصرية بدأت في عام 2020 عندما تم استرداد 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا بالإضافة إلى استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا واسترجاع باقي القطع من هولندا وألمانيا وأخيرًا في بلجيكا.


وأضاف شعبان عبد الجواد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر " والمذاع على فضائية " الأولى المصرية "، إنه بالأمس تم استلام 95  قطعة آثرية من إسرائيل ، متابعًا أنه بفضل جهود الدولة في هذا الملف تم استرجاع الكثير من القطع الأثرية.


وتابع عبد الجواد ، أنه تم رصد الآثار عام 2014 في إحدى صالات المزادات الإسرائيلية وقمنا بالتعامل مع الموضوع حتى توقف المزاد وتم مصادرة القطع الأثرية، وحدثت الكثير من المفاوضات حتى تم الحكم بشكل نهائي لإعادة الآثار إلى مصر.


وأكمل أن المفاوضات تتم بين الجانبين على أهمية استعادة القطع الأثرية وإثبات أنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وأنها إرث وملك للدولة وهذه المفاوضات تستغرق بعض الوقت طبقًا لبعض الدول.
 
 

مصر الآثار المستردة الولايات المتحدة الامريكية السياحة والاثار اخبار توك شو

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