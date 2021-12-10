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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية: زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بكافة الأحياء والمراكز

وكيل الصحة بالغربية
وكيل الصحة بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصرحميدة ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه جرت زيادة عدد مراكز تلقي لقاح كورونا بكافة الأحياء والمراكز ، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار رئاسة الوزراء بمنع دخول المواطنين غير متلقين بلقاح كورونا .

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وجاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بتكثيف  التوعية، والتثقيف الصحي للمواطنين، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائيه الواجب اتباعها في أماكن التجمعات ، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حفاظاً علي الصحة العامة ، وكذا تكثيف حملات التوعية لطلبة المدارس بالمحافظة، عن كيفية مجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"،  وأهمية تلقي اللقاح للفئات العمرية من 12 حتي 15 عام، وتقديم الإرشادات الصحية لهم، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها .

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وأضاف "وكيل الوزارة " أنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الطبية التابعة للمديرية بأنحاء المحافظة، والموقع زيادة إقبال المواطنين على المراكز بعد تطبيق هذا القرار، موضحاً أنه جرت زيادة عدد المراكز في كافة أنحاء المحافظة من مستشفيات ووحدات صحية ونقط ثابتة ومتحركة عن طريق فرق العمل المتنقلة بمديرية الصحة.
 

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وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، بتطبيق تعليمات رئاسة الوزراء ومنع دخول المواطنين غير متلقين اللقاح  بمنتهى الحزم، تم تشديد الإجراءات على كافة البوابات في المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، وتزامناً مع ذلك جرى توفير نقاط لتلقي اللقاح على مسافة قريبة من المصالح الحكومية.

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