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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض الإصابة بـ السكري.. توقعات الأبراج 2022.. ماذا تعرف عن مرض ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها.

 

أعراض الإصابة بمرض السكري.. ومتى يجب أن تذهب للطبيب؟

كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ معظم الأعراض المبكرة ناتجة عن مستويات أعلى من المعتاد من الجلوكوز ، وهو نوع من السكر ، في الدم.

يمكن أن تكون العلامات التحذيرية خفيفة لدرجة أنك لا تلاحظها، هذا ينطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع 2، بعض الأشخاص لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بمشاكل نتيجة التلف طويل الأمد الذي يسببه المرض.

مع مرض السكري من النوع 1 ، تحدث الأعراض عادة بسرعة ، في غضون أيام أو بضعة أسابيع. إنها أكثر شدة أيضًا.

 

بعد إصابة ياسمين عبد العزيز .. تعرف على علاج مرض أكياس الشكولاتة

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤشر البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت كضيفة في برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي مع الإعلامية مني الشاذلي.

كشفت ياسمين عبد العزيز عن مرضها  خلال ظهورها لأول مرة على شاشات التلفزيون، وقالت أنها تعاني من مرض أكياس الشكولاتة.

 وبعد إصابة ياسمين عبد العزيز نرصد لكم من خلال هذا التقرير عن علاج مرض أكياس الشكولاتة

 

بشرة خير ... قطرة عين ستكون بديلا عن ارتداء النظارات

 وافقت  إدارة الغذاء والدواء  يوم الخميس على استخدام قطرة عين Vuity التي من المحتمل أنها تحل محل نظارات القراءة لبعض من 128 مليون أمريكي يعانون من صعوبة في رؤية الصورة المقربة، يبدأ الدواء الجديد حيز التنفيذ في حوالي 15 دقيقة ، مع قطرة واحدة على كل عين توفر رؤية أوضح لمدة ست إلى 10 ساعات ، وفقًا للشركة.

 

الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة وكيف تتجنبها

يريد عدد كبير من الأشخاص معرفة الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة حيث يعاني ما يصل إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول علاج الملوية البوابية  ولكنها تكون غالبا خفيفة .

ولكن قبل الحديث عن الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة يجب الانتباه إلى أنها لا تحدث إلا نادرا إذا قمت بتعريف الطبيب بقائمة الأدوية الأخرى التى تتناولها وجميع ظروفك الصحية والتزمت بنصائحه.

توقعات الأبراج 2022..الدلو فرص مادية والأسد احذر خسارة شخص مهم

مع قرب انتهاء عام 2021 يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج و أهم توقعات الأبراج  لعام 2022 سواء على الصعيد المهني أو العاطفي أو الصحي أو المادي أيضا.

قالت خبيرة الأبراج مني أحمد،  إن عام ٢٠٢٢ هي سنة رقم ٦ الكوكب الحاكم فيها هو كوكب زهرة رقم ٦  مما يعني أنه سوف يكون عام  الحب و السعادة و التصالح لكن احذر من تعدد الزوجات والخيانة في ٢٠٢٢.

مرض السكري مرض أكياس الشكولاتة Vuity علاج جرثومة المعدة توقعات الأبراج 2022

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