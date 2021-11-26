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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احترس في الشتاء.. 7 أسباب تؤدي إلى حكة العين

حكة العين
حكة العين

من الملاحظ أن الكثير من الناس يعانون من حكة ومشاكل في العيون بالآونة الأخيرة. وهذا بسبب زيادة تلوث الهواء وبعض الحالات الأخرى التي تزيد من مشاكل العين، فليس من الضروري أن تصاب بالحكة في العين بسبب التلوث ولكن أيضا لأسباب مثل الحساسية والعدوى التي تزداد زمنيا بالتدريج.


ومن أجل إلقاء المزيد من الضوء على الأسباب الرئيسية لحكة العين، نشر موقع "onlymyhealth"الطبي المتخصص، تقريرا كشف فيه سبعة أسباب رئيسية لذلك جاءت على النحو الآتي:
 

1 - الحساسية الموسمية
الحساسية أحد الأسباب الرئيسية خلال فصل الشتاء؛ فهناك العديد من الحساسية التي يمكن أن تسبب لك ردود فعل تحسسية، بطريقة أو بأخرى. والحساسية الموسمية هي المسؤولة عن إحداث حكة في العينين كما تسبب احتقانا في الأنف، وتكون بسبب مركب تطلقه الخلايا للدفاع عن الجسم ضد الحساسية يسمى (الهيستامين)؛ وهي حالة التهابية قد تسبب تهيجًا طفيفًا وتحدث لبضعة أيام فيما ترتبط العلامات الشائعة للهستامين بحبوب اللقاح أو المهيجات الخارجية.

 

2- الحساسية الدائمة
وهي الحساسية الموسمية التي تحدث تقريبًا على مدار العام، بل تزداد في الوقت الذي يكون فيه العفن والغبار والحيوانات الأليفة من حولنا. والحساسية الدائمة تسبب تهيجا في العين. وعلى الرغم من أن هذا لا يستمر لفترة طويلة فأنت بحاجة إلى تناول بعض الحبوب لمواجهتها.

 

3- التلوث
المهيجات في الهواء تسبب حكة في العين. ويمكن أن يكون التلوث عاملاً هائلاً جدًا في التسبب بحكة العين. كما يمكن أن يقلل تجنب التعرض للبيئة والخروج كثيرًا من خطر دخول الملوثات إلى عينيك. وأن المهيجات المحمولة جوًا يمكن أن تسبب حكة وتهيجًا في العينين يستمر لبضع ساعات قد يهدأ بعد الحصول على مرطب بارد للعينين.

 

4- عدوى في العين
تعتبر الالتهابات البكتيرية مشكلة خاصة لأنها تستمر لفترة أطول؛ فهي لا تسبب الحكة في العين فحسب، بل تجعل العين تنتفخ وتكون أكثر احمرارا. والتهاب الملتحمة عدوى شائعة جدًا في العين تؤدي إلى تحول لون العين إلى اللون الوردي. إنه التهاب معد جدًا ويمكن أن يسبب التهابًا في العين، فيما تحتاج هذه الحالة إلى عناية طبية وبعض الأدوية والمراهم.

 

5- جفاف العين
غالبًا ما يحدث جفاف العين عندما لا يكون هناك ما يكفي من الماء في الجسم. ويمكن أن يحدث أيضًا إذا لم ترطب عينيك؛ فالبكاء أمر شخصي لكنه قد يكون مفيدًا حقًا لعينيك لأنه يرطب عينيك ويخرج الدموع التي تشبه عوامل التطهير لجسمك. والعيون الجافة والحاكة شائعة جدًا خلال فصل الشتاء لأن الرطوبة في العين تزداد في الصيف. وهذا الامر يسبب حكة وتهيجًا في العين مما يجعل الشخص يفرك عينيه كثيرًا.

 

6- إجهاد العين يسبب الحكة
عندما لا تحصل عيناك على الراحة والاسترخاء المناسبين، فقد يؤدي ذلك إلى الحكة. وقد يكون ذلك ممكنًا أيضًا بسبب التعب وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم. كما يمكن أن يكون الإجهاد في عينيك أيضًا بسبب القيادة المفرطة أو مجهود العمل أو أي نشاط يجعل عينيك متوترة.
يمكن تقليل إجهاد العين بمساعدة الراحة والنوم المناسبين. لذا ضع بعض قطرات العين لتنظيفها والحفاظ على صحتها. كما يمكن أن تشمل العلاجات الأخرى وضع كيس ثلج أو غسل عينيك جيدًا.

 

7- التهاب الجفن
وتحدث هذه الحالة بشكل بارز في الشتاء بسبب تهيج والتهاب في العين. ويمكن أن تكون العيون الحمراء والحاكة بسبب انسداد في غدد العين. وهذه حالة تتعلق بمشكلة في الجفون؛ فعندما تتورم أو تدمع الجفون فقد يؤدي ذلك إلى حكة في العين.


جدير بالذكر، ان التهاب الجفن هو حالة قد لا تؤدي إلى فقدان البصر ولكنها قد تكون مشكلة مزمنة. ومع ذلك يمكن أن تنخفض الحكة بمساعدة قطرات العين والأدوية ولكن يبقى خطر الإصابة بالتهاب الملتحمة ومضاعفات أخرى بسبب هذا المرض الالتهابي.

حكة الهواء مشاكل تلوث المتخصص

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