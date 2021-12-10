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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة وكيف تتجنبها

جرثومة المعدة
جرثومة المعدة

يريد عدد كبير من الأشخاص معرفة الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة حيث يعاني ما يصل إلى 50 بالمائة من المرضى من آثار جانبية أثناء تناول علاج الملوية البوابية  ولكنها تكون غالبا خفيفة .

ولكن قبل الحديث عن الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة يجب الانتباه إلى أنها لا تحدث إلا نادرا إذا قمت بتعريف الطبيب بقائمة الأدوية الأخرى التى تتناولها وجميع ظروفك الصحية والتزمت بنصائحه.

نكشف لكم أهم الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة  وكيفية تجنبها ذلك وفقا لما جاء في موقع “health line”
 

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 ووفق الإحصائيات العالمية يعاني أقل من 10 في المائة من المرضى يتوقفون عن العلاج بسبب الآثار الجانبية و قد يكون من الممكن إجراء تعديلات في جرعة أو توقيت الدواء.

إليكم أشهر الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة الشائعة بين مختلف الأعمار 

وتستخدم بعض برتوكولات علاج جرثومة المعدة دواءً يسمى ميترونيدازول (فلاجيل) أو كلاريثروميسين (بياكسين) ويمكن أن تسبب هذه الأدوية طعمًا معدنيًا في الفم، ويجب تجنب المشروبات الكحولية والخمور نهائيا أثناء تناول الميترونيدازول بل ويمكن أن يتسبب هذا المزيج في احمرار الجلد والصداع والغثيان والقيء والتعرق وسرعة دقات القلب.

يتسبب البزموت والموجود في بعض الأنظمة العلاجية في تحول لون البراز إلى اللون الأسود وقد يسبب الإمساك والعديد من الأنظمة العلاجية تسبب الإسهال وتشنجات في المعدة.

فشل العلاج

ما يصل إلى 20 في المائة من المرضى المصابين بعدوى الملوية البوابية لا يتم شفاؤهم بعد إكمال دورة العلاج الأولى.

يوصى عادةً بنظام علاج ثانٍ في هذه الحالة وتتطلب إعادة المعالجة عادة أن يأخذ المريض 14 يومًا من مثبط مضخة البروتون ومضادات حيوية ويختلف نوع واحد على الأقل من المضادات الحيوية عن تلك المستخدمة في دورة العلاج الأولى.

ومن أهم طرق تجنب الآثار الجانبية لعلاج جرثومة المعدة هى الالتزام بالجرعة التى يحددها الطبيب ونوعية الأدوية التى قام بوصفها للمريض هذا إلى جانب الاهتمام بنوعية الأطعمة والمشروبات التى يتم تقديمها حيث أن هناك بعض النباتات والأعشاب التى تساعد فى علاج جرثومة لكنها قد تتفاعل مع الدواء الذي تتناوله بشكل سلبي هذا بالإضافة إلى ضرورة الامتناع عن كافة الأطعمة والمشروبات الضارة مثل الكحوليات.

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