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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن أسعار وفئات تجهيز آريا 2022

نيسان آريا 2022
نيسان آريا 2022

كشفت نيسان موتورز عن معلومات جديدة بخصوص طراز آريا 2022 الكهربائية الجديدة.

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تأتي نيسان آريا 2022 الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض بتصميم هجومي وعدة اختياريات في المدى التشغيلي يتراوح بين 310 ميل إلى 389 ميل في الشحنة الواحدة.

كما أعلنت نيسان  أن سيارتها الكهربائية الجديدة آريا 2022 ستمثل حقبة زمنية جديدة في السيارات المكهربة من خلال الدمج بين تجربة القيادة المثيرة والسهلة مع عوامل التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تقدمها لأول مرة.

فتحت نيسان  باب الحجز لطلب طراز آريا 2022، المنافسة الأولى لـ فولكس فاجن ID4، مع تحديد صيف 2022 لبدء التسليم للعملاء، وبأسعار تبدأ من 41,845 جنيه استرليني للفئة الأساسية التي تأتي بنظام دفع أمامي وبطارية تعمل بجهد 63 كيلو واط في الساعة.

أعلنت نيسان  أيضا أن السيارة ذات الفئة الأساسية في التجهيز تزار بقوة 215 حصان، وقادرة على التسارع من نقطة السكون إلى 62 ميل في الساعة خلال 7.5 ثانية، كما أنها بمدى سير 223 ميل في الشحنة الواحدة وفقا لدورة قياس WLTP. 

تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا، ببطارية أكبر وتعمل بجهد 87 كيلو وات في الساعة وسعر هذه الفئة يبلغ  51،090 جنيهًا إسترلينيًا مع مجموعة نقل قوة قادرة على توليد 240 حصانًا ونطاق سير يبلغ 310 ميل.

أما الفئة التالية من التجهيز تأتي بمبلغ 53،790 جنيهًا إسترلينيًا مع نظام دفع رباعي e-4orce ، مع محرك يضخ قوة 302 حصانًا أو 389 حصانًا.

الفئات التي تعمل بأنظمة الدفع الرباعي e-4orce Performance قادرة على التسارع نم نفطة الثبات إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 5.1 ثانية فقط، وهي مثل الطرز الأخرى التي تتضمن دفع رباعي بنظام e-4orce ، تبلغ سرعتها القصوى 124 ميلاً في الساعة .

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