نسيان تكشف الستار عن سيارة Z GT500 المخصصة للسباقات

كشفت شركة نيسان اليابانية الستار رسمياً عن سيارة السباقات الجديدة نسيان Z GT500 موديل 2022 لتأخذ الراية من سيارة نسيان R35 GT-R، وذلك في سلسلة سباقات سوبر GT اليابانية الشهيرة بداية من عام 2022، والتي سجلت حضورها الرسمي الأول على حلبة فوجي.

وكانت سيارة نسيان R35 GT-R قد انتهت ولايتها بعد 13 عام متواصلة في سلسلة سباق سوبر GT نجحت خلالها في تحقيق خمس بطولات للسائقين، ثم جاء الدور على السيارة الجديدة التي تعتبر نسخة مخصصة للسباقات من السيارة الفاخرة المخصصة للطرق العامة نيسان Z.

جاءت سيارة نسيان Z GT500 موديل 2022 النسخة المخصصة للسباق بتصميم خارجي مختلف عن تصميم النسخة العادية من سيارة نيسان Z، ولكنها احتفظت بنفس التصميم العدواني للواجهة الأمامية، حيث تحتوي على صدام أمامي مصنوع من الياف الكاربون ومصابيح LED، وأقواس عجلات أكبر حجماً تسمح بحركة ديناميكية أفضل، لتناسب السرعات العالية بشكل أفضل.

لم تعلن نسيان عن المواصفات الميكانيكية لسيارة نيسان Z GT500 موديل 2022، ولكن كل السيارات المتنافسة في فئة سيارات GT500 ضمن منافسات سباق سوبر GT، تعتمد على نفس المواصفات الميكانيكية بسبب مبدأ تكافئوا الفرص بين جميع المتسابقين.

وتعتمد جميع السيارات المشاركة في فئة GT500 على محرك V4 رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 650 حصان، وهو ما يزيد بمقدار 250 حصان عن سيارة نسيان Z الأساسية الموجهة للطرق العامة والتي تعتمد على محرك V6 بسعة 3000 سي سي مدعوم بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل الى 400 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 475 نيوتن/متر.