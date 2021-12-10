استشاري: مرض السمنة يسبب تأخر الإنجاب ودهون الكبد



قال الدكتور خالد أحمد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن مرض السمنة يمكن أن يتسبب في إصابة الفرد بالتهاب في البنكرياس وارتفاع نسبة الكوليسترول ووجود دهون على الكبد وتأخر الإنجاب.



وأضاف خالد الغزالي خلال لقائه مع برنامج "حياتك صحتك" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي أن مريض السمنة لا يشعر بالشبع ويستمر في الشعور بالجوع المستمر، ويعاني من نقص نسبة الحرق داخل الجسم، مما يؤدي إلى تراكم الدهون.



وأوضح أن منظومة دكتور دعاء سهيل توفر كورس علاجي يساهم في سد الشهية.



وفي تصريحات أخري: قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن منظومة التخسيس الخاصة بخبيرة التغذية دعاء سهيل تتكون من 34 كورسًا مكونة من النباتات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هذه الكورسات لا تتعارض مع أي مرض، وتساهم بصورة كبيرة في التخلص من الأمراض التابعة للسمنة.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن مرض السمنة ناتج من تناول الطعام بكثرة ، وقلة الحرق، نتيجة عدم الحركة، مشيرًا إلى أن بعض السيدات تتحدث بأنها مريضة سمنها رغم أنها لا تتناول الطعام، وهذا غير صحيح، فكم السعرات الحرارية التي تدخل الجسم طوال اليوم كبيرة، خاصة أن هذه السيدات تتناول سنكاس بين الوجبات بكم كبير.



