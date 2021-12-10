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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 صور جديدة من مسرحية نجوم الظهر لـ محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي

يواصل الفنان محمد صبحي، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الظهر على مسرح  مدينة سنبل بالطريق الصحراوي  ، ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور الخاصة بمسرحيته الجديدة نجوم الظهر .

مسرحية نجوم الظهر تعرض حاليا علي مسرح سنبل ويشارك في بطولتها بجانب محمد صبحي عدد من الفنانين علي رأسهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة جيهان قمرى بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. 


المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .

مسرحية نجوم الظهر وكتبها وأخرجها  الفنان محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن.

اليوم.. عرض خاص ومؤتمر صحفي لمسرحية محمد صبحي «نجوم الظهر»

غدا.. عرض خاص ومؤتمر صحفي لمسرحية محمد صبحي "نجوم الظهر"


وقال الفنان الكبير محمد صبحي، أن مسرحية “نجوم الضهر” تناقش مشاكل اجتماعية، مؤكدا أن مصر تمتلك عظماء في كل المجالات.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان ، "مناخدش بالنا أن فيه كويسين وعظماء لكن مش متشافين، وهم بمثابة “نجوم الضهر”، فالنجوم في السماء ولكن لا ترى في النهار لقوة ضوء الشمس.

وأشار محمد صبحي، إلى أن هناك عراقيل تقف أمام  هؤلاء الموهوبين، مثل ضوء الشمس الذي يحجب تلك النجوم .

أكد محمد صبحي أن هناك العديد لديهم قدرات كبيرة تجعل منهم فنانين عظام، معتبرا ان  ايمانه بهم جعله قادر على أن يكون هناك عروض

محمد صبحي سميرة عبد العزيز الفنان محمد صبحى جيهان قمري نجوم الظهر مسرحية نجوم الظهر مسرح مدينة سنبل الفنان الكبير محمد صبحي مسرحية “نجوم الضهر

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