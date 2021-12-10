10 صور جديدة من مسرحية نجوم الظهر لـ محمد صبحي

يواصل الفنان محمد صبحي، عرض مسرحيته الجديدة نجوم الظهر على مسرح مدينة سنبل بالطريق الصحراوي ، ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عددا من الصور الخاصة بمسرحيته الجديدة نجوم الظهر .

مسرحية نجوم الظهر تعرض حاليا علي مسرح سنبل ويشارك في بطولتها بجانب محمد صبحي عدد من الفنانين علي رأسهم الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنانة جيهان قمرى بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.



المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .

مسرحية نجوم الظهر وكتبها وأخرجها الفنان محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن.



وقال الفنان الكبير محمد صبحي، أن مسرحية “نجوم الضهر” تناقش مشاكل اجتماعية، مؤكدا أن مصر تمتلك عظماء في كل المجالات.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان ، "مناخدش بالنا أن فيه كويسين وعظماء لكن مش متشافين، وهم بمثابة “نجوم الضهر”، فالنجوم في السماء ولكن لا ترى في النهار لقوة ضوء الشمس.

وأشار محمد صبحي، إلى أن هناك عراقيل تقف أمام هؤلاء الموهوبين، مثل ضوء الشمس الذي يحجب تلك النجوم .

أكد محمد صبحي أن هناك العديد لديهم قدرات كبيرة تجعل منهم فنانين عظام، معتبرا ان ايمانه بهم جعله قادر على أن يكون هناك عروض