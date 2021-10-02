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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. عرض خاص ومؤتمر صحفي لمسرحية محمد صبحي "نجوم الظهر"

محمد صبحي
محمد صبحي

يفتتح النجم محمد صبحي مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر" غدا الأحد ٣ أكتوبر بمسرحه بمدينة سنبل كعرض خاص للصحافة والاعلام ويعقب العرض مؤتمرا صحفيا يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر ، والمسرحية الجديدة يشارك في بطولتها 30 نجما ونجمة من أجيال مختلفة ، والمسرحية كوميديا موسيقية غنائية استعراضية حية علي المسرح لأول مرة.


المسرحية رفعت لافتة كامل العدد لمدة أسبوعين قادمين وتم حجز جميع حفلاتها قبل الافتتاح والعرض الخاص غدا بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.


ويظهر النجم الكبير محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة " نجوم الظهر" بشخصية مختلفة تمام عما قدمه من قبل في المسرح أو التليفزيون والسينما من حيث الشكل والمضمون ، فيظهر في العمل بشارب ويرتدي باروكة من خلال الشخصية التي سيكشف عنها في افتتاح المسرحية .

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المسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثل وممثلة يظهر خلالها مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشكل حي ويتناول خلال العمل كعادته موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي راقي .

المسرحية يقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن ، ويشارك في البطولة كوكبة من نجوم فرقته " استديو الممثل " هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة .

محمد صبحي قدم مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي : مسرحية "خيبتنا" ومسرحية "غزل البنات" ومسرحية "النحلة والدبور" التي تناول خلالهما قضايا مطروحة علي الساحة بشكل كوميدي ومنها قضية المرأة والرجل في مسرحية "النحلة والدبور" آخر مسرحياته.
 

محمد صبحي النجم محمد صبحي نجوم الظهر مدينة سنبل التليفزيون

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