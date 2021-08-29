محمد صبحي يسخر من ارتفاع أسعار الأحذية: أول جزمة اشتريتها بـ3600 جنيه

نشر الفنان محمد صبحي فيديو قديم له مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وهو يسخر من أسعار الأحذية.



وقال محمد صبحي في الفيديو: "أول جزمة اشتريتها لقيتها بـ3600 جنيه ويعني أنا بروح لندن يبقى قدامي جزمة بـ400 جنيه إسترليني وقدامي جزمة بـ40 جنيه إسترليني وأم 40 جنيه بتبقى ذوقها أحلى ".



وتابع محمد صبحي "الكلام ده كان سنة 1980، والـ3600 جنيه دلوقتي بـ 12 ألف جنيه"، مضيفا: "أنا لو شفتها ملبسهاش لأني مستحرم الحاجات دي".





يذكر أن الفنان محمد صبحى نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه محاربته للفن الهابط ومقاطعته له.

وقال محمد صبحى: "سأظل أطالب بمقاطعة الفن الهابط، الذي يهدم العقول ويشوه الوجدان، لا تجعلوا جيوب المنتجين تمتلئ بالملايين فيقدموا المزيد".

