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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رشا مجدي: هيراكاريزما يحمي الشعر من التساقط ويعمل على ترطيب الجاف

الشعر
الشعر

قالت رشا مجدى خبيرة التجميل، إن الكورس هيراكاريزما البني يحمي الشعر من التساقط بصورة فعالة للغاية، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر الجاف، من خلال احتوائه على زيت الثوم والجرجير، معقبة: "من أول أسبوع هنشعر بالفرق".

 

وتابعت خلال  حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي، وهاجر الشرنوبي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن كورس هيراكاريزما البينك يساعد على علاج الحشرات في الشعر بصورة آمنة تمامًا خلال 15 دقيقة فقط، ولا يؤدي إلى جفاف الشعر مثل بعض المنتجات الموجودة في السوق، من خلال احتوائه على نباتات طبية.

 

ولفتت إلى أن كورس  هيراكاريزما الأصفر ، فهو من أهم الكورسات الموجودة،  وهو عبارة عن بروتين آمن تمامًا، ولكن يشترط لمن يستخدمه ان يكون الطفل أكبر من 6 سنوات، ولا يعاني من مشكلة تساقط في الشعر.

 

هيراكاريزما الأصفر

وقالت رشا مجدي، ، إن الشخص الذي يقوم باستخدام هيراكاريزما الأصفر، لابد أن يكون محترفا ، لكي نحصل على نتيجة جيدة، مشيرة إلى أن المنتج متواجد في كل الصيدليات، وأي شخص يريد شرائه، فعليه أن يتواصل مع خدمة العملاء، لكي يعرف أقرب صيدلية تبيع المنتج، واختيار الكورس المناسب.


وتابعت "مجدي"، أن هيراكاريزما  تنفرد بإعداد أمبولات تمنع تساقط الشعر للأطفال، وهذه الأمبولات تحتوي على الكثير من الفيتامينات والأحماض الأمينية والكولجين، وهذا تساعد على تجديد الدورة الدموية منع تساقط الشعر.


وأضافت أن  استخدام كورسات  هيراكاريزما أكثر من مرة يزيد من جودة الشعر بصورة كبيرة، معقبة: "لازم نأسس الشعر، ونكمل علاج مشاكل الشعر لأفضل فترة ممكنة".

الشعر التساقط ترطيب الشعر الجاف الشعر الجاف صدى البلد

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