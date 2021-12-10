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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي الألفي : جربت أعتزل الفن وعملت كموظف.. والمغنون ظروفهم صعبة| خاص

علي الألفي
علي الألفي

تحدث الفنان على الألفى عن الصعوبات التي تواجهه في مشواره كمطرب، وهل فكر من قبل في اعتزال الفن والاتجاه لـ عمل أخر.

وقال "الألفي" خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد":جربت أعتزل  الفن وعملت كموظف وكنت أقبض مبلغ من المال يكفيني ويسد ديوني، ولكن انا هويتي يحددها كوني مغني، ووقوفي على المسرح هى لحظة وجودي الحقيقية وشكلي بيتغير حتى نظرتي تلمع وأكون حر ، وأنا كمطرب أستمتع حينما أقدم أغنية ويتفاعل معي الجمهور بالغناء.

وتابع":الواقع المادي للمهنة ليس كما يتخيله الناس، وتحديدا الغناء، وأغلب المغنين ظروفهم صعبة جدا".

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وعلى جانب أخر كان كشف المطرب علي الألفي عن رأيه في اتجاه عدد من النجوم للأغاني السينجل وتفضيلها على الألبومات.

قال  الألفي خلال حلوله ضيفًا على موقع صدى البلد ": انا مع طرح الالبومات وأحن لشرائط الكاسيت القديمة، لانها كانت تساعدك في سماع كل أغاني الالبوم ومن اجل الوصول لاغنية بعينها كنت تنتظر دورها على الشريط، فكان هذا يساعد في ان تكتشف وتحب كل اغاني الالبوم، ولذلك أعمال النجوم الكبار تعيش معنا بترتيبها.

وتابع": اما الان فالأغنية السينجل تأخذ وقتها وتختفي من على الساحة، وحاليا انا انتهيت من تسجيل 4 أغاني.

المطرب اعتزال اعتزال الفن الفنان علي الألفي على الألفي السينجل

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