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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رحلة الأحلام.. جورجينا تبهر متابعيها في أحدث صور من طائرتها الخاصة

جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز واطفالها

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم مانشستر يونايتد الانجليزي كريستيانو رونالدو،  متابعيها عدة صور جديدة لها على موقع "انستجرام".


وظهرت صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، برفقة أطفالها على متن طائرة بإطلالة شتوية أنيقة، وعلقت: "اتجه إلي رحلة الأحلام".


وعلي جانب اخر تفوق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه والأرجنتيني ليونيل ميسي فى الأكثر  تسجيلا للأهداف على مدار تاريخ الكرة العالمية.

 

ورفض الدون رونالدو، حضور حفل البالون دور بعد تراجع ترتيبه إلى المركز السادس وفوز ميسي بالكرة الذهبية منذ ايام.

 

ونجح البرتغالي رونالدو منذ أيام فى تخطي حاجز الـ 800 بهدف ليصبح 801 عقب تسجيله ثنائية فى شباك فريق أرسنال الإنجليزي.

 

رونالدو لا يستسلم أبدا رغم بلوغه الـ 36 عاما إلا أنه يهوى تحكيم الارقام القياسية فى عالم الساحرة المستديرة.

 

“صدى البلد” يسلط الضوء على أبرز أرقام الدون رونالدو على مدار تاريخه الكروى.

 

البرتغالي كريستيانو رونالدو تفوق على أساطير عالمية في كرة القدم فى الأكثر تسجيلا للأهداف.

 

جورجينا رودريجيز واطفالها علي متن طائرة خاصة عارضة الأزياء إطلالة شتوية كريستيانو رونالدو

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