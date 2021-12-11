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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز .. شاهد

شاهد .. فيديو جديد
شاهد .. فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز

تواصل شركة هيونداي الكورية الجنوبية من تعزيز تواجدها وتألقها داخل الاسواق العالمية، وذلك عبر نخبة من السيارات مع اختلاف التصميمات الهيكلية، مثل عائلة السيدان والهاتشباك، واصدارات الكروس أوفر من فئة السيارات الرياضية SUV، بالاضافة إلى فئة البيك اب وعلى رأسها النسخة القوية "سانتا كروز".

فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز

 

حيث ظهرت هيونداي سانتا كروز خلال مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE، وهي تخوض الكثير من التحديات في استعراض لقوة الاداء مع مواجهات الطرق المختلفة، بعد أن دخلت السيارة في مقارنات كثيرة بين العديد من الفئات الاخرى التي تحمل نفس المفهوم مع اختلاف العلامة التجارية.

جاءت مجريات اختبار الأداء عبر تسلق السيارة هيونداي سانتا كروز لتل مائل بزاوية تقترب من 30 درجة، إلى جانب خوص مسارات على الطرق الوعرة، بالاضافة إلى حمل وزن يقدر بـ 405 كيلوجرام من القش بالصندوق الخلفي لتلك الشاحنة، على عكس بيك اب فورد والتي ظهرت من قبل بحمل اعواد خشبية وربما يرجع ذلك إلى المساحة الخلفية.

كما حققت اطارات السيارة هيونداي سانتا كروز لفة واحدة فقط عند صعود احد التلال، ويلاحظ اعتمادية نظام التحكم في الثبات عند خوض هذا الاختبار، على الرغم من الوزن الزائد مع وجود راكبين وحزمة القش بالصندوق الخلفي لتأتي السيارة باجمالي وزن يقدر بـ 2.466 كيلوجرام، إلى جانب المسار الغير ممهد والاختبارات الخاصة باداء الطرق الوعرة.

ويذكر أن اسعار السيارة هيونداي سانتا كروز تبدأ من 23.900 دولار امريكي، لتبلغ الفئة LEMITED الاعلى تجهيزًا قيمة قدرها 39.720 دولار.

هيونداي شركة هيونداي الأسواق العالمية SUV سانتا كروز البيك اب

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