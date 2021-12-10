وزارة الداخلية تهدي أبناء قادرون باختلاف أغنية مش هخاف | فيديو

أذاعت فضائية “تن”، الأغنية الجديدة التي أعدها قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، تحمل اسم "مش هخاف" أطفال "قادرون باختلاف".

وفي سياق متصل، شهد مطار الأقصر الدولي، اليوم الجمعة، تواجد لأطفال مبادرة قادرون باختلاف، استعدادا لانطلاق رحلتهم التعريفية للتعرف على مزارات المدينة السياحية.

وقام اطفال المبادرة بجولة تعريفية داخل المطار بصحبة اللواء هشام فريد، وقاموا بالتقاط صورًا تذكارية بساحة المطار قبل بدء رحلتهم إلى معالم المدينة

معابد الكرنك والأقصر



ومن المقرر أن يزور أطفال مبادرة قادرون باختلاف معابد الكرنك والأقصر ومزارات البر الغربي للمدينة، في إطار الرحلة التعريفية التي أعلنت عنها وزارة الطيران المدني.