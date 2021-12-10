السفير اللبناني لدى القاهرة: نعول على مصر في حماية لبنان من الصراعات الإقليمية

قال السفير اللبناني لدى القاهرة علي الحلبي، إن مصر وقفت وستبقى تقف إلى جانب لبنان لتجب الصراعات الإقليمية المشتعلة الآن، لافتا أنهم يعولون كثيرا إلى وقف مصر إلى جانب لبنان لتخطي الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها الآن.

وأضاف السفير اللبناني في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك اتصالات مكثفة تجريها مصر غير معلنة من أجل حماية لبنان من الصراعات الإقليمية، مشيرا إلى ان لبنان يمر بظروف سياسية واقتصادية صعبة، مشيدا بدور مصر في دعم بلاده".

وتابع السفير اللبناني، مصر هي الشقيقة الكبرى التي دائما ما تقف بجوار لبنان على مدار نصف قرن من الزمان في مختلف الظروف القاسية التي يمرها بها، لافتا أن مصر نجحت في تذليل الكثير من العقبات التي واجهتا لبنان.

