أول محافظة رقمية وخالية من العشوائيات في مصر.. محافظ بورسعيد يكشف إنجازات غير مسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي.. تشغيل 135 مصنعا جديدا

محافظ بورسعيد في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري :

حديقة فريال مقصد الأمراء والملوك

أول محافظة رقمية وخالية من العشوائيات في مصر

خلال الخمس سنوات الماضية أضافت المحافظة 135 مصنعا جديدا

تحدث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تفاصيل حديقة فريال التي تأسست عام 1932 علاوة على انجازات المحافظة خلال الأعوام الماضية خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد.

وقال محافظ بورسعيد، إن حديقة فريال تأسست عام 1932 وشهدت افتتاح قناة السويس بحضور الرؤساء والأمراء والملوك من كافة بلدان العالم.

وقال عادل الغضبان إن حديقة فريال لها تاريخ عريق وشهدت افتتاح قناة السويس عام 1869، وتضم 3 منصات رئيسية واحدة كانت مخصصة لحضور الرؤساء والملوك والقياصرة، والأخرى مخصصة لأعضاء مجلسي الشيوخ والشورى والمواطنين المصريين، والمنصة الثالثة مخصصة لرجال الدين.

وأضاف محافظ بورسعيد، أنه بعد افتتاح قناة السويس تمت إزالة المنصات الثلاث، وتحولت الحديقة إلى نادي للأجانب والجالية الأجنبية التي كانت متواجدة في مصر، ثم تحولت إلى سلخانة وبعدها جرى إعادة تشكيلها من جديد، لتصبح حديقة فريال نسبة إلى الملكة فريال.

وتابع عادل الغضبان أن الحديقة كانت تجمع بين كونها حديقة جميلة والتاريخ المصري الذي يوثق حفر المصريون لقناة السويس، مشيرا إلى أنه تم إعادة الحديقة إلى أصلها، بالفنار المتواجد بها والذي يعتبر أقدم فنار خرساني في العالم، وأيضا جرى تطوير الحديقة لتصير أفضل مزار للمواطنين المصريين.



وتابع اللواء عادل الغضبان، قائلا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أن بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات ، مشيرا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 قام بالاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد عندما قام بزيارتها، موضحا أن الرئيس السيسي منح شباب بورسعيد عقود تمليك 58 مصنع.

واستطرد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد أصبحت أول محافظة رقمية في مصر في عام 2019 وأعلن ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد أول محافظة يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.





وتابع الغضبان أن المحافظة تسعى للتغلب على مختلف الصعاب التي تواجهها في الارتقاء بعملية الصناعة، وتدعم المستثمرين حتى يستطيعون الثبات وزيادة الإنتاجية لأن الأمل في الصناعة.

وأضاف عادل الغضبان خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري أن بورسعيد لديها منطقة صناعية ضخمة على مساحة 800 فدان تضمن 435 مصنعا، وخلال الخمس سنوات الماضية أضافت المحافظة 135 مصنعا جديدا بالإضافة لخمس مصانع إستراتيجية.

وأردف محافظ بورسعيد، أن المحافظة تصدر 54% من حجم صادرات مصر للملابس الجاهزة، كما أنه يوجد مصانع في بورسعيد تنافس المصانع العالمية، وأصبح المنتج المصري يغزو الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه هناك مصنع للسمك يصدر الأسماك إلى هولندا وإيطاليا التي تشتهر بالأسماك.