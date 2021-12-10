لبنان .. انفجارات مدويّة تضرب مخيمًا للاجئين الفلسطينيين |فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأكد موقع "النشرة" اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لأحد الفصائل الفلسطينية، فيه سلاح في ​مخيم برج الشمالي​، في منطقة صور.

أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط مدينة #صور، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة في مخيم برج الشمالي pic.twitter.com/I9RbxhchuF — جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) December 10, 2021

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الإنفجار.

وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.

عاجل| مصادر صحفية: انفجار بمخزن سلاح في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. pic.twitter.com/5mOXfCIiXR — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 10, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو توثق انفجارات ضخمة في مخيم برج الشمالي.

🔴 معلومات ان الانفجارات ناتجه عن انفجار اسطوانات اوكسيجين تستعمل للأغراض الطبيه

🔴 نقل ثلاث جرحى حتى اللحظه

انفجار #برج_الشمالي pic.twitter.com/lpykoRqfLw — Lebanon (@lebanon009613) December 10, 2021

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

من جانبها، أكدت قناة "إم تي في" وقوع عدد من الإصابات جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور.