عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. انفجارات مدويّة تضرب مخيمًا للاجئين الفلسطينيين |فيديو

لبنان.. انفجارات
لبنان.. انفجارات قوية تهز مخيم برج الشمالي

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأكد موقع "النشرة" اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لأحد الفصائل الفلسطينية، فيه سلاح في ​مخيم برج الشمالي​، في منطقة صور.

فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الإنفجار.

وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو توثق انفجارات ضخمة في مخيم برج الشمالي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.

إيران.. انفجار خط لـ مكثفات الغاز وتدخل فرق الإنقاذ

لبنان.. قاضي التحقيق يطلب من قوات الأمن اعتقال وزير سابق

من جانبها، أكدت قناة "إم تي في" وقوع عدد من الإصابات جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور.

لبنان انفجارات انفجار لبنان مخيم برج الشمالي البرج الشمالي صور

موضوعات متعلقة

لبنان.. قاضي التحقيق يطلب من قوات الأمن اعتقال وزير سابق

لبنان..موقوفون بقضية انفجار مرفأ بيروت يقدمون شكوى للأمم المتحدة

ترشيحاتنا

وفاة الفقيه الدستوري شوقي السيد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

هالة السعيد: 9.8% معدل النمو فى مصر خلال الربع الأول

أفشة جاهز للمشاركة.. هل يكشر الفراعنة عن أنيابهم للأردن لمواجهة تونس؟

دراسة: إتباع الحوامل حمية البحر المتوسط يقلل من ولادة أطفال صغار الحجم

نحاول الحفاظ على فرصنا.. مدرب الأردن: الطريقة الدفاعية الحل أمام منتخب مصر

مفتي الجمهورية: الاحتفال بالعام الميلادي الجديد والتهنئة به جائز شرعًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حبيب اللي حلق شعرها.. مصدر مقرب من شيرين يكشف مفاجأة مدوية|خاص

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

الحشاش لما يكون فايق.. القصة الكاملة لإيقاف قارئ القرآن وإحالته للتحقيق

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

فيديو

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ