لبنان .. انفجارات مدويّة تضرب مخيمًا للاجئين الفلسطينيين |فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات قوية في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.
وأكد موقع "النشرة" اندلاع حريق أدى الى انفجار مخزن لأحد الفصائل الفلسطينية، فيه سلاح في مخيم برج الشمالي، في منطقة صور.
فيما قالت قناة "الجديد" إن مستودع ذخيرة انفجر في مخيم برج الشمالي في صور نتج عنه سلسلة انفجارات، ولم يعرف حتى الساعة ما إذا كان هناك ضحايا جراء الإنفجار.
وأشارت إلى أن الانفجار وقع قرب أحد المساجد وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء صور والمنطقة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقاطع فيديو توثق انفجارات ضخمة في مخيم برج الشمالي.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى مخيم برج الشمالي، حيث تعمل على نقل المصابين فيما لا تزال الانفجارات تتوالى وسط حالة من الذعر في المخيم.
من جانبها، أكدت قناة "إم تي في" وقوع عدد من الإصابات جراء الانفجار داخل مخيم برج الشمالي في مدينة صور.