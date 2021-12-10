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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبنان.. نادين نسيب نجيم بإطلالة أنثوية على إنستجرام

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة  نادين نسيب نجيم صورة جديدة لها  مع متابعيها عبر خاصية الأستوري عبر حسابها  الرسمي على “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وساحرة للغاية.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

اختارت نادين نسيب نجيم بفستان قصير باللون الأسود بتصميم الكب واختارت عليه جاكيت بدلة من القطيفة باللون الأسود والأبيض بأكمام طويلة، وعليه حذاء باللون الأسود مع حقيبة تايجر باللون الأسود والأبيض، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة .
 

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وظهرت نادين نسيب نجيم، بتسريحة إنسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها، وتركت بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.
 

نادين نسيب نجيم


واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو السموكي أيز باللون الأسود والكحل الأسود، وهو ما أبرز جمال عينيها، مع وضع الكشميري كأحمر شفاه ، ولاء أظافر باللون الأسود .
 
وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت خواتم ناعمة باللون الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى، حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

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