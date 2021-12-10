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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ريهام سعيد لـ شيرين عبد الوهاب: الرسالة وصلت

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، فى أول ظهور لها بعد طلاقها من حسام حبيب.


ونشرت ريهام صورة لشيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتبت قائلة "الرسالة وصلت‎@sherine❤️‎"


ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».


تابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».


وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».


وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

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شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس حفل دبى الأعلامية والفنانة ريهام سعيد الفنانة شيرين عبد الوهاب

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