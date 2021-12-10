المصري للفكر والدراسات: تعديلات قانون الإيجار القديم قضية جدلية.. فيديو

قالت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعديلات قانون الإيجار القديم قضية قديمة وجدلية.

وأضافت هالة فودة، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها، ومن حق المستأجر أنه يحافظ على الاستقرار أو الأمان الاجتماعي الذي يعيش فيه".

وأشارت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية،: "حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الآخر".



يناقش برنامج "كلام في السياسة"، خلال حلقة اليوم، تعديلات قانون الإيجار القديم ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم.