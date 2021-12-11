نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. أسباب وعلاج الإسهال والثآليل عند الأطفال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

إذا كان الطفل يمر بأكثر من ثلاثة براز مائي رخو في اليوم ، فهو إسهال. الإسهال ليس مرضًا ، بل هو عرض. من المرض، بشكل عام ، تعد التهابات الجهاز الهضمي الفيروسية أكثر أسبابها شيوعًا. ومع ذلك ، فإن بعض الأمراض الأساسية ، مثل الداء البطني ، قد تسببه أيضًا.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي



يمكن أن يكون الإسهال عند الأطفال حادًا أو مستمرًا أو مزمنًا ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا ، اعتمادًا على السبب الأساسي. في معظم الحالات ، يزول الإسهال من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام. ومع ذلك ، فإن علاجه وإدارته في الوقت المناسب أمران حاسمان ، خاصة عند الأطفال الصغار الذين قد يفقدون السوائل بسرعة ، لأنه قد يؤدي إلى الجفاف الشديد



يظهر على الكثير من الأطفال الثآليل وهى عبارة عن نتؤات الجلد وتحار الأمهات فى العلاج لذلك كشف موقع هيلثي عن العلاج المنزلى للثآليل