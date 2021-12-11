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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. أسباب وعلاج الإسهال والثآليل عند الأطفال

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

 

الأسباب الشائعة للإسهال المزمن عند الأطفال 
 

إذا كان الطفل يمر بأكثر من ثلاثة براز مائي رخو في اليوم ، فهو إسهال. الإسهال ليس مرضًا ، بل هو عرض. من المرض، بشكل عام ، تعد التهابات الجهاز الهضمي الفيروسية أكثر أسبابها شيوعًا. ومع ذلك ، فإن بعض الأمراض الأساسية ، مثل الداء البطني ، قد تسببه أيضًا.

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11- 12 -2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي
 

علاج الإسهال عند الأطفال فى ثلاث خطوات فقط

يمكن أن يكون الإسهال عند الأطفال حادًا أو مستمرًا أو مزمنًا ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا ، اعتمادًا على السبب الأساسي. في معظم الحالات ، يزول الإسهال من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام. ومع ذلك ، فإن علاجه وإدارته في الوقت المناسب أمران حاسمان ، خاصة عند الأطفال الصغار الذين قد يفقدون السوائل بسرعة ، لأنه قد يؤدي إلى الجفاف الشديد
 

ما هي العلاجات المنزلية للثآليل عند الأطفال؟
 

يظهر على الكثير من الأطفال الثآليل وهى عبارة عن نتؤات الجلد وتحار الأمهات فى العلاج لذلك كشف موقع هيلثي عن العلاج المنزلى للثآليل

الصحة حظك اليوم ابراج المراة الأبراج الطفل الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة

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نشرة المرأة: توقعات الأبراج.. أسباب وعلاج الإسهال والثآليل عند الأطفال

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