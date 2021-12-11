عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الإسهال عند الأطفال فى 3 خطوات .. وكيفية تعويض السوائل المفقودة

علاج الإسهال عند
علاج الإسهال عند الأطفال

يمكن أن يكون الإسهال عند الأطفال حادًا أو مستمرًا أو مزمنًا ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا ، اعتمادًا على السبب الأساسي. في معظم الحالات ، يزول الإسهال من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام. ومع ذلك ، فإن علاجه وإدارته في الوقت المناسب أمران حاسمان ، خاصة عند الأطفال الصغار الذين قد يفقدون السوائل بسرعة ، لأنه قد يؤدي إلى الجفاف الشديد

 

txt

علاج يوقف الإسهال والترجيع

txt

نوع فاكهة يقضى عليه.. مشروبات وأطعمة تعالج الإسهال

علاج الاسهال عند الاطفال

 

علاج الإسهال يعتمد على نوعه (الحاد أو المزمن)، شديد أم خفيف ، والأعراض المصاحبة، مثل الحمى أو القيء. عموما، والأطفال ذوي معتدل، والإسهال الحاد والقيء لا حاجة أي دواء أو تغييرات في النظام الغذائي. الأطفال الذين يعانون من إسهال خفيف مع القيء والإسهال المستمر أو الإسهال المزمن قد تتطلب العلاجات التالية. 

 

1. التغييرات الغذائية
قد تكون هناك حاجة الطفل إلى التحول إلى نظام غذائي لينة تحتوي على الأطعمة سهلة الهضم، مثل الحساء والأرز، لإعطاء الباقي إلى الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج لإطعامهم المزيد من السوائل، مثل اللبن وجوز الهند الماء، للحفاظ على رطب. مرة واحدة يقلل القيء، واستئناف تغذية طفلك، والنظام الغذائي المناسب للعمر متوازن يتكون من الفواكه والخضروات واللحوم واللبن غير المحلى، والكربوهيدرات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، إرشاد الأطفال إلى تجنب تناول الأطعمة التالية لأنها يمكن أن تجعل الإسهال أكثر سوءا.

الأطعمة التالية تجعل الإسهال أكثر سوءا

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والكمثرى
منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم
الدهنية، والأطعمة دهني، وحار
التغييرات الغذائية تلعب دورا أساسيا في علاج الإسهال المزمن بسبب ظروف مثل الحساسية ومرض التهاب الأمعاء، والتي لم يكن لديك معاملة محددة وتتطلب إدارة طويلة الأجل.
 

2. معالجة الجفاف
يستجيب معظم الأطفال للتغييرات الغذائية ويتعافون. ومع ذلك ، إذا استمر الإسهال أو ساء ، سيحتاج الطفل إلى علاج الجفاف. يتضمن العلاج استخدام محلول إلكتروليت أو محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS) الذي يمكن أن يساعد في تعويض السوائل والشوارد المفقودة.

قم بإطعام كميات صغيرة من أملاح الإماهة الفموية بعد كل نوبة قيء. أيضًا ، وجه طفلك إلى تجنب تناول المشروبات الغازية والشوربات والعصائر والمشروبات الرياضية والحليب المسلوق ، لأنها تحتوي على كمية عالية من الملح والسكر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإسهال.

إذا كان الطفل يخرج برازًا مائيًا رخوًا كل ساعة إلى ساعتين أو أكثر ، فهذه علامة على الإسهال الشديد. في مثل هذه الحالات ، يحتاج الطفل إلى دخول المستشفى مع إعطاء سوائل في الوريد (IV) للوقاية من مضاعفات الإسهال.
 

ملحوظة: ينصح الخبراء بعدم استخدام محاليل إلكتروليت محلية الصنع. يوصون بإعطاء الأطفال محاليل معالجة الجفاف المتاحة دون وصفة طبية والمتوفرة في أشكال مسحوق ومخلوط مسبقًا.

3. الدواء
قد يصف الطبيب أدوية ، مثل المضادات الحيوية ، لمحاربة العدوى وأدوية أخرى لعلاج المشكلة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقترح الطبيب البروبيوتيك للمساعدة في التغلب على dysbiosis (اختلال التوازن الميكروبي). استشر طبيبك إذا كان طفلك سيحتاج إلى مكملات الزنك لأنها تقلل من مدة الإسهال بنسبة 25 بالمائة.

ملحوظة: الأدوية المضادة للإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن تناولها

نظام غذائى الاطفال الكربوهيدرات الجهاز الهضمي علاج الاسهال علاج الاسهال عند الأطفال الإسهال عند الأطفال

موضوعات متعلقة

بعد زيادة حالات الانتحار .. تعرف على الأسباب والدوافع عند الأطفال أو المراهقين.. ونصائح ضرورية لتجنب فكرة الانتحار

كيفية التخلص من الصداع النصفي بالأعشاب والمسكنات

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

4 سور لا تطيقها الجن وتفر من جسدك... اقرأها بظهور 15 علامة

ترشيحاتنا

قمر في كل حالاتك وروحك حلوة.. شيماء سيف تدعم شيرين عبد الوهاب

علاج الإسهال عند الأطفال فى 3 خطوات .. وكيفية تعويض السوائل المفقودة

منح دراسية..المجر تقدم فرص كريمة للحصول على الدكتوراه لأعضاء الجامعات والمراكز البحثية

فيديو جديد يكشف الكثير عن قدرات هيونداي سانتا كروز .. شاهد

آخر المستجدات حول أزمة الأهلي فى مونديال الأندية بالإمارات

ميزة جديدة من آبل تنبهك لوجود قطع الغيار "مزيفة" بـ آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز مهر وعربية.. عريس يرفض استكمال الزفاف إلا بشرط غريب

مفعولها عالي.. شاهد شركة تخبز أكبر كعكة حشيش في العالم |صور

بمل بسرعة.. قصة امرأة تزوجت 11 رجلًا وخطبت 28 مرة|صور

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

فيديو

عدد الفولو والبلوكات.. دوللي شاهين تكشف عن علاقتها بالنجوم على السوشيال ميديا

مبحبش أزعل ماما.. دوللي شاهين: بفضل عائلتي على أي حاجة في الدنيا

حلقت شعرها زيرو.. رسالة من شيرين عبد الوهاب: متخافوش عليا

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ