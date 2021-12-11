علاج الإسهال عند الأطفال فى 3 خطوات .. وكيفية تعويض السوائل المفقودة

يمكن أن يكون الإسهال عند الأطفال حادًا أو مستمرًا أو مزمنًا ويمكن أن يكون خفيفًا أو شديدًا ، اعتمادًا على السبب الأساسي. في معظم الحالات ، يزول الإسهال من تلقاء نفسه في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام. ومع ذلك ، فإن علاجه وإدارته في الوقت المناسب أمران حاسمان ، خاصة عند الأطفال الصغار الذين قد يفقدون السوائل بسرعة ، لأنه قد يؤدي إلى الجفاف الشديد

علاج الاسهال عند الاطفال

علاج الإسهال يعتمد على نوعه (الحاد أو المزمن)، شديد أم خفيف ، والأعراض المصاحبة، مثل الحمى أو القيء. عموما، والأطفال ذوي معتدل، والإسهال الحاد والقيء لا حاجة أي دواء أو تغييرات في النظام الغذائي. الأطفال الذين يعانون من إسهال خفيف مع القيء والإسهال المستمر أو الإسهال المزمن قد تتطلب العلاجات التالية.





1. التغييرات الغذائية

قد تكون هناك حاجة الطفل إلى التحول إلى نظام غذائي لينة تحتوي على الأطعمة سهلة الهضم، مثل الحساء والأرز، لإعطاء الباقي إلى الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج لإطعامهم المزيد من السوائل، مثل اللبن وجوز الهند الماء، للحفاظ على رطب. مرة واحدة يقلل القيء، واستئناف تغذية طفلك، والنظام الغذائي المناسب للعمر متوازن يتكون من الفواكه والخضروات واللحوم واللبن غير المحلى، والكربوهيدرات المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، إرشاد الأطفال إلى تجنب تناول الأطعمة التالية لأنها يمكن أن تجعل الإسهال أكثر سوءا.

الأطعمة التالية تجعل الإسهال أكثر سوءا

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والكمثرى

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم

الدهنية، والأطعمة دهني، وحار

التغييرات الغذائية تلعب دورا أساسيا في علاج الإسهال المزمن بسبب ظروف مثل الحساسية ومرض التهاب الأمعاء، والتي لم يكن لديك معاملة محددة وتتطلب إدارة طويلة الأجل.



2. معالجة الجفاف

يستجيب معظم الأطفال للتغييرات الغذائية ويتعافون. ومع ذلك ، إذا استمر الإسهال أو ساء ، سيحتاج الطفل إلى علاج الجفاف. يتضمن العلاج استخدام محلول إلكتروليت أو محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (ORS) الذي يمكن أن يساعد في تعويض السوائل والشوارد المفقودة.

قم بإطعام كميات صغيرة من أملاح الإماهة الفموية بعد كل نوبة قيء. أيضًا ، وجه طفلك إلى تجنب تناول المشروبات الغازية والشوربات والعصائر والمشروبات الرياضية والحليب المسلوق ، لأنها تحتوي على كمية عالية من الملح والسكر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإسهال.

إذا كان الطفل يخرج برازًا مائيًا رخوًا كل ساعة إلى ساعتين أو أكثر ، فهذه علامة على الإسهال الشديد. في مثل هذه الحالات ، يحتاج الطفل إلى دخول المستشفى مع إعطاء سوائل في الوريد (IV) للوقاية من مضاعفات الإسهال.



ملحوظة: ينصح الخبراء بعدم استخدام محاليل إلكتروليت محلية الصنع. يوصون بإعطاء الأطفال محاليل معالجة الجفاف المتاحة دون وصفة طبية والمتوفرة في أشكال مسحوق ومخلوط مسبقًا.

3. الدواء

قد يصف الطبيب أدوية ، مثل المضادات الحيوية ، لمحاربة العدوى وأدوية أخرى لعلاج المشكلة الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يقترح الطبيب البروبيوتيك للمساعدة في التغلب على dysbiosis (اختلال التوازن الميكروبي). استشر طبيبك إذا كان طفلك سيحتاج إلى مكملات الزنك لأنها تقلل من مدة الإسهال بنسبة 25 بالمائة.

ملحوظة: الأدوية المضادة للإسهال التي لا تستلزم وصفة طبية يمكن تناولها