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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين مقر حزب حماة الوطن بالعريش

مقر حزب حماة الوطن
مقر حزب حماة الوطن بالعريش

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تدشين مقر حزب حماة الوطن فى مدينة العريش بشمال سيناء بحضور اللواء أحمد العوضى نائب أول رئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، والدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب .. الى جانب المهندس هيثم رحمى أمين عام الحزب بشمال سيناء وأعضاء هيئة المكتب ، ابراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الحزب بشمال سيناء ، فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن الحزب بالمحافظة ، وأعداد كبيرة من أعضاء الحزب ورموز ومشايخ وعواقل المحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب الأخرى والمواطنين  .

 

دور مصر الرائد
وأكدت قيادات الحزب على تحية وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودة فى تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة دور مصر الرائد فى المنطقة ، وكذا إعادة الأمل في نفوس المصريين وتنمية مصر وبناء الجمهورية الجديدة .. مشيرين الى أن الحزب يدعم الرئيس فى كافة جهودة من أجل بناء الجمهورية الجديدة ولصالح الانسان المصرى .. حيث أن دور الأحزاب هو دعم لدور الدولة وخدمة المصريين ، وأن الضمان الوحيد لمستقبل وطننا مصر هو الوحدة الحقيقية من خلال الأحزاب وكافة المؤسسات .
واستعرضت أمانة الحزب بشمال سيناء ما قام به الحزب من مبادرات لصالح المجتمع السيناوى فى مختلف المجالات .
وأقام الحزب احتفالية وطنية فى قصر ثقافة العريش بهذه المناسبة تضمنت العديد من الفقرات والاستعراضات والأعمال التراثية المستوحاة من البيئة السيناوية .
وتم اهداء المحافظ درع الحزب .

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محافظ شمال سيناء يؤدي صلاة الجمعة برفقة القافلة الدعوية للأزهر 

تدشين مقر الحزب حماه الوطن العريش

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