البنتاجون يرفض التعليق على أنباء حول تدريبات مع إسرائيل لمهاجمة إيران

رفض المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، تأكيد التقارير حول نية الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة من أجل الاستعداد لضربات مشتركة على المنشآت النووية في إيران.

وقال كيربي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، ردا على سؤال حول الموضوع: "لا أنوي التطرق إلى التفاصيل الدقيقة حول التدريبات ولا توجد أي فعاليات خاصة بالتدريبات لأعلن عنها اليوم".

وأكد كيربي مع ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحثا الخميس في واشنطن الاستعداد العسكري لمواجهة إيران.

وكان تقرير حصري لـ"رويترز" قد نقل يوم الأربعاء عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المتوقع أن يبحث قادة الدفاع في الولايات المتحدة وإسرائيل تدريبات عسكرية محتملة من شأنها التحضير لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية وإذا طلب ذلك زعماء البلدين.

والخميس، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي إن الرئيس جو بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أكدت بوضوح للطرف الإيراني أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال للاتفاق النووي.

وتابعت بساكي: "نعتقد أن الدبلوماسية تمثل السبيل الأفضل. لكن في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، طلب الرئيس من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية".

وأضافت: "إذا لم تتمكن الدبلوماسية من أن تأخذ مسارها سريعا وإذا استمر البرنامج النووي الإيراني في التسارع، فلن يكون لدينا عندئذ أي خيار آخر سوى اتخاذ إجراءات أخرى وفرض مزيد من القيود على القطاعات التي تدر عوائد على إيران".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، بيني جانتس، في واشنطن، إن الولايات المتحدة "مستعدة للانتقال إلى خيارات أخرى" في حال فشل الجهود الدبلوماسية الحالية، معربا عن خيبة أمله مما وصفه بعدم تصميم الطرف الإيراني على العمل الدبلوماسي البناء.