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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأيام قرطاج المسرحية

سميحة أيوب وإلهام شاهين تشاركان فى الاحتفال بسنة الثقافة المصرية التونسية.. صور

سميحة ايوب والهام
سميحة ايوب والهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها من تونس خلال تواجدها فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية . 

وعلقت الهام شاهين على الصور قائلة : “ ليله مصريه فى الإحتفال بسنة الثقافه المصريه التونسيه بأيام قرطاج المسرحيه مع سيده المسرح العربي سميحه ايوب” . 

ويأتى اختيار مصر ضيف شرف المهرجان تزامنا مع الإعلان عن سنة الثقافة التونسية المصرية 2021-2022 التي أقرها الرئيسان المصري والتونسي تعزيزا لروابط الأخوة المتينة والعريضة بين البلدين الشقيقين خاصة فى المجالات الثقافية.

تشارك قطاعات وزارة الثقافة المصرية خلال دورة المهرجان، بعرض مسرحية "ليلتكم سعيدة"، و"أه كارميلا"، إضافة إلى مشاركة فرقة الموسيقة العربية، وعروض من فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بجانب سيارة.. شاهد أحدث ظهور لـ إلهام شاهين

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وشارك  المطرب التونسي الكبير لطفي بوشناق فرقة الموسيقة العربية والفنانة إيمان عبدالغني والمطرب ياسر سليمان قيادة محمد الموجي فى تلك الليلة .

كما كرمت وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي،  خلال تلك الليلة ، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنان أحمد بدير، في إطار مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الـ22 والذي تحل مصر كضيف شرف به، حيث سلمت الوزيرة التونسية بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم درعي التكريم للفنانين، خلال الحفل الذي أقيم بقاعة مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة “ الشاذلي القليبي”  بحضور السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس وعدد من المسئولين والفنانين والمبدعين التونسيين ومن بينهم الفنانة الهام شاهين.

 

قرطاج إلهام شاهين الثقافة المصرية الثقافة التونسية الثقافة المصرية التونسية الهيئة العامة لقصور الثقافة

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