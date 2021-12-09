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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجانب سيارة.. شاهد أحدث ظهور لـ إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إلهام شاهين في الصورة إلى جانب سيارة قديمة الطراز مما أثار إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين ، حلت ضيفة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مع العديد من النجمات ، من العالم والوطن العربي ومصر، أبرزهم يسرا وهالة صدقي ونادية الجندي وصبا مبارك ونيللي كريم. 

وأوضحت إلهام شاهين ، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، أنها ضمن مجموعة كبيرة من النجمات، اللاتي دعين لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أجمل ما في فعالياته التركيز على قضايا المرأة ، وتكريم ثلاث نساء في حفل الافتتاح.

 

إلهام شاهين البحر الأحمر سينما مصر انستجرام الفن

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