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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رغم تلقيها اللقاح.. أول إصابة بفيروس كورونا بسبب عضة فأر تجارب

كورونا فأر
كورونا فأر

أعلن مركز السيطرة على الوباء في جزيرة تايوان تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا ناتجة عن عضة فار تعرضت لها باحثة في مختبر P3 أثناء أداء بعض التجارب الخاصة بالفيروس.

 

شكل مركز السيطرة على الوباء في تايوان مجموعة تحقيق من الخبراء، بعد تأكيد المركز أن الباحثة في مختبر P3 في تايبيه أثبتت إصابتها بفيروس كورونا أثناء أدائها تجارب الفيروس على فأر في المختبر، رغم تلقيها اللقاح.

 

وقالت وسائل إعلام محلية بأن العدوى هي أول حالة إصابة بفيروس كورونا تنتقل محليًا منذ أوائل نوفمبر الماضي، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان المحليين.

 

قال تشين شيه تشونج رئيس مركز السيطرة على الأوبئة بجزيرة تايوان، بأن الباحثة أصيبت بفيروس كورونا أثناء أداء عملها في مختبر P3 في تايبيه، رغم تلقيها اللقاح كاملا.

 

وظهرت عليها أعراض السعال في 26 نوفمبر الماضي، كما أنها عانت من مشاكل في حاسة الذوق يوم الأربعاء الماضي.

 

تعرضت الباحثة للعض من قبل فأر تجارب مصاب بفيروس كورونا، أثناء أداء تجاربها عليه داخل المختبر في 19 نوفمبر الماضي.

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