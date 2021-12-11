شيرين عبد الوهاب تتصدر الترند بعد حلاقة شعرها.. ومغردون: قمر فى كل حالاتك

عبر المئات من المغردين عبر منصة تويتر، عن دعمهم للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر بالكامل خلال حفلها الغنائى فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية الشقيقة .

و دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # كلنا شيرين و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».



تابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».



وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».



وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.