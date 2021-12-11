الامارات وقطر.. 63 ألف مشجع حضروا مباراة ثمن نهائي كأس العرب

تغلب منتخب قطر على نظيره منتخب الإمارات بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد البيت فى إطار دور الثمانية ببطولة كأس العرب.

وشهدت مباراة منتخب قطر أمام نظيره منتخب الإمارات حضور 63 ألف مشجع في مدرجات استاد البيت فى اطار منافسات بطولة كأس العرب.

وتأهل المنتخب القطري لدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب وذلك بانتصاره الكاسح على نظيره الإماراتي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة كأس العرب.

وافتتح علي سالمين لاعب منتخب الامارات ، التسجيل لقطر في الدقيقة السادسة بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد تسديدة أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 28، أحرز المعز علي الهدف الثاني لمنتخب قطر من ركلة جزاء، قبل أن يوسع خوخي بوعلام الفارق للقطريين بتسجيله الهدف الثالث من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 36.

وسجل عبد العزيز حاتم، الهدف الرابع للمنتخب القطري في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة رائعة من أكرم عفيف.

وفي الدقيقة 48، عاد المعز علي ليسجل الهدف الثاني له والخامس لقطر، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ العنابي ” بخماسية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو منتخب الإمارات تقليص الفارق، وكان البديل علي مبخوت قريبًا من ذلك في الدقيقة 54 عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة خارج الشباك.

وتعرض أكرم عفيف نجم المنتخب القطري للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 72، حرمت العارضة رأسية خوخي بوعلام من تسجيل الهدف السادس للمنتخب القطري.

بوعلام كان قريبًا مرة أخرى من التسجيل في الدقيقة 79 بضربة رأسية، لكن علي مبخوت مهاجم الإمارات شتت الكرة من على خط المرمى.

استمرت النتيجة على حالها حتى النهاية، لينتهي اللقاء بتأهل القطريين لنصف النهائي، وانتظار الفائز من مباراة منتخبي المغرب والجزائر.

تشكيل قطر

وضم تشكيل منتخب قطر كل من:

حراسة المرمى: سعد الشيب

خط الدفاع : همام الأمين - بسام الراوي - إسماعيل محمد - عبد الكريم حسن - بوعلام خوخي

خط الوسط: عبد العزيز حاتم - حسن الهيدروس - كريم بوضياف - أكرم عفيف

خط الهجوم: المعز علي

تشكيل الإمارات

أما تشكيل الإمارات، فبحسب ما أعلن المدير الفني الهولندي فان مارفيك، ضم كل من:

في حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمود خميس – مهند العنزي – محمد العطاس – بندر الأحبابي

خط الوسط: علي سالمين – عبد الله رمضان - علي صالح – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

خط الهجوم: سباستيان تيجالي