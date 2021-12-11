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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هتفضلي صوت مصر.. مروة ناجي توجة رسالة دعم لـ شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

حرصت الفنانة مروة ناجي علي دعم النجمة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهورها حليقة الشعر، خلال إحيائها حفلا غنائيا في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد طلاقها من حسام حبيب.

 

و كتبت مروة ناجي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"الجمهور المفروض  لو لقى شيرين تعبانه  يساندها ويقف جنبها مش يتريق عليها".

 

وتابعت "مروة":"شيرين دى اللى بصوتها وإحساسها فرحت كل بيت وواضح جدا انها بتمر بتجربة صعبة ،وهى دلوقتى محتاجة دعم كل الناس اللى بتحبها ونقولها بنحبك وبنمووووت فيكى يا شيرين  ،وانتى مازلتى وهتفضلى صوت مصر  ومهما حصل هتفضلى بردو شيرين عبد الوهاب".

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ليه ميكونش لوك جديد.. شيرين عبد الوهاب: أنا قوية بيكوا

و كانت قد عبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن استيائها من تعليقات رواد السوشيال ميديا  بعد حلق شعرها .

وكتبت  شيرين عبد الوهاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : لية ميكونش لوك جديد ، لية ميكونش انا الي عملت كدة حتي لو عندي اكتئاب ، لية فرضتها السيء و الاسوء و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني .

و تابعت : انا قوية بيكوا ، بس مبحبش حبوكم  ليا يخليكوا متشوفوش الحقائق او تكونوا ظالمين .


يذكر ان  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو مختلفة من حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب بإمارة أبوظبي مساء اليوم، ظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الحفل وهي حليقة الرأس، في إطلالة بدت غير مألوفة بالنسبة لجمهورها.

ويشار إلى أنه سبق وأصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان حسام حبيب، وجاء البيان كالتالي: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».


تابع البيان: «وتهيب النجمة شيرين عبدالوهاب بالصحافة وجميع وسائل الإعلام احترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتى في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكنّ كل الاحترام لحسام حبيب».


وأوضحت شيرين في بيانها: «إن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتى أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما».


وأكدت شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها «مريم وهنا»، خصوصًا أنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة، حيث إن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربى.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2163693660447546&id=100004207996863

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