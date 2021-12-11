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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بمواصفات خاصة

المقاولون العرب تكشف تفاصيل بناء كوبري بمحطة جوليوس نيريري بتنزانيا.. فيديو

المهندس أحمد العصار
المهندس أحمد العصار

قال المهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إنه تم إنشاء كوبري ضمن مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا.

وأضاف أحمد العصار خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في تغطية خاصة من تنزانيا عن سد جوليوس نيريري والمذاعة على قناة صدى البلد، أن ذلك الكوبري جزء مساعد وضروري خاصة أنه سيتم نقل الأجزاء الثقيلة الخاصة بالتوربينات التي سيتم تركيبها في السد.

وتابع أحمد العصار، أن التوربينات قد يصل وزنها إلى 200 طن والكباري في الدول تصل الطاقة القصوى لها ما بين 90 إلى 120 طن وهو ما يناسب المرور العادي ولكن في تنزانيا يتم إنشاء كوبري بمواصفات خاصة.

يعد سد جوليوس نيريري  مشروعًا قوميًا ينفذ بأيادي مصرية، حيث يصبح هذا السد نموذجًا  رائدًا ورمزًا للتعاون والبناء والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الأفريقية الشقيقة.

يهدف مشروع سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية حيث تبلغ سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر مكعب.

تنفذ المشروع شركتي المقاولون العرب والسويدي المصرية، وتبلغ تكلفته حوالي 2.9 مليار دولار.

يبلغ طول السد حوالي 1025م، وارتفاعه 131 مترويشمل مشروع سد جوليوس نيريري، إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي.

 

كما  يشمل السد على مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي ومفيض طوارئ ونفق بطول 703 أمتار لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى.

 

محطة الطاقة الكهرومائية ستكون الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ساعة سنويًا.

 

يهدف إنشاء سد جوليوس نيريري في حوكمة الفيضانات لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في أكبر محمية طبيعية في أفريقيا.

 

المقاولون العرب محطة جوليوس نيريري تنزانيا أحمد العصار مصر سد جوليوس نيريري

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