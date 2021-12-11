البنتاجون: أمريكا وبريطانيا تؤكدان استمرار «العلاقات الخاصة» بينهما

أكد جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم السبت، أن العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة وبريطانيا متواصلة مع الاستضافة الافتراضية من جانب نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس للجولة الخامسة من الحوار الدفاعي بين البلدين.

وقال كيربي - في تصريحات للصحفيين اليوم - إن هيكس عملت مع نظيرها البريطاني ديفيد ويليامز، حيث التقى الجانبان افتراضيا لتعزيز التعاون بشأن طيف واسع من القضايا من بينها تكنولوجيا الدفاع واستراتيجيته والاختراعات وتنمية القوات والمنافسة الاستراتيجية مناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية.

وأوضح أن الحوار بين البلدين يركز كذلك على تنفيذ مراجعة الموقف حول القضايا النووية وتفاصيل الشراكة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا.

وذكر المتحدث أن الطرفين بحثا التحرك العسكري الروسي "المقلق" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، إضافة إلى دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيه.