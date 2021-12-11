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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اهم الاخبار.. موعد مباراة مصر و الأردن اليوم ..هبوط أرضي أمام مسجد سيدي بشر.. فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

مباراة مصر
مباراة مصر

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامه على مدار الساعات الماضية من أبرزها :

 

موعد مباراة مصر والأردن والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الأردن مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

هل الأبراج شرك بالله ؟.. أمور شرعية تحسم الجدل

هل الأبراج شرك بالله؟.. مع اقتراب العام الميلادى 2021، من الرحيل يبحث كثير من الناس عن إجابة لسؤال هل الأبراج شرك بالله؟

 

فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بعد حصولها على المركز الثاني

عقدت  بالعاصمة البريطانية لندن انتخابات مجلس المنظمة البحرية الدولية  وتمكنت مصر وللمرة الأولى  من الفوز بالمركز الثاني في الفئة (C)  بعدد أصوات 135 صوت من 159 صوت صحيح بعد أن كانت في المركز 11 في 2019. 

 

هبوط أرضي أمام مسجد سيدي بشر يتسبب في شلل مروري بالإسكندرية

وقع هبوط أرضي، أمام مسجد سيدي بشر في اتجاه محطة الرمل.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 11 ديسمبر 2021

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، السبت 11 ديسمبر، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد تراجعها أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

 

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. 9 كلمات لا ترد في الفجر

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد.. يبحث كثير من المسلمين عن دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد، خاصة إذا كان وقت ترديد هذا الدعاء هو وقت الفجر، وما له من فضل عظيم أخبر عنه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

 

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